Tennis

Tennis, Us Open 2022 - Serena Williams dopo l'ultimo punto: "Le mie sono lacrime di gioia, ringrazio tutti"

US OPEN - L'ultimo discorso di Serena Williams dopo la sconfitta in tre set contro Alja Tomljanovic. La "greatest of all time" saluta New York e - forse - il tennis.

00:03:24, 2 ore fa