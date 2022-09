Tennis

Tennis, Us Open 2022 - Serena Williams saluta New York: rivivi l'ultimo punto con Tomljanovic

US OPEN - Dopo 96 titoli, 36 prove del Grande Slam, 319 settimane come numero 1 del mondo e oltre 90 milioni di dollari in carriera, Serena Williams saluta New York e - forse - il tennis. Rivivi l'ultimo punto.

00:00:45, 20 minuti fa