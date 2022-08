Tennis

Tennis, US Open 2022 - Sir Andy Murray non sbaglia all'esordio! Cerrandulo KO, gli Highlights

US OPEN - Andy Murray, vincitore dieci anni fa a New York, all'ultimo major della carriera, stende Cerundolo con il punteggio di 7-5 6-3 6-3. Rivivi i migliori momenti del US Open attraverso gli highlights dei match

00:03:00, un' ora fa