Lorenzo Musetti incontra la sconfitta sette break, giocando praticamente senza il servizio, e in secondo luogo per la caratura dell’avversario, perché al posto di Ivashka (numero 73 del mondo) Il bielorusso, planato per la prima volta agli ottavi in America, in due giorni si è preso il lusso di "uccidere" - tennisticamente parlando - due teste di serie. Con Musetti ci aveva perso quest’anno, sulla terra particolare di Madrid, mentre oggi è stato pressoché impeccabile. Oltre ai 7 break di cui abbiamo già accennato sopra, il nativo di Minsk ha fatto tutte le cose giuste nei momenti giusti. Niente di straordinario, sia chiaro, ma 156 minuti di tennis essenziale sporcati solamente dal passaggio a vuoto nel secondo set che ha permesso a Musetti di pareggiare sull’1-1. Al prossimo turno se la vedrà con il vincente di Sinner-Nakashima. Alcune volte gira bene, mentre altre volte non gira proprio.incontra la sconfitta al terzo turno degli Us Open 2022 e saluta Flushing Meadows con il miglior risultato in carriera e allo stesso tempo un po’ di amaro in bocca. In primis per l’andamento della partita: Lorenzo ha subito, giocando praticamente senza il servizio, e in secondo luogo per la caratura dell’avversario, perché al posto di poteva esserci Hubi Hurkacz (testa di serie numero 8). Il bielorusso, planato per la prima volta agli ottavi in America, in due giorni si è preso il lusso di "uccidere" - tennisticamente parlando - due teste di serie. Con Musetti ci aveva perso quest’anno, sulla terra particolare di Madrid, mentre oggi è stato pressoché impeccabile.Niente di straordinario, sia chiaro, ma 156 minuti di tennis essenziale sporcati solamente dal passaggio a vuoto nel secondo set che ha permesso a Musetti di pareggiare sull’1-1.

La cronaca del match

Lorenzo inizia male perdendo il servizio e chiamando l’MTO a causa di alcune vesciche alla mano provocate dalla sfida di due giorni fa con Brouwer. L’allarme rientra subito e torna anche il gioco di Musetti, bravissimo a recuperare lo svantaggio già nel quarto gioco, ma il match continua ad andare a strappi: un altro passaggio a vuoto del carrarese lo costringe di nuovo ad inseguire, ma Ivashka rimane vigile e si prende la prima frazione.

Nel secondo set si iniziano ad intravedere i crismi dei due diversi stili dei giocatori in campo. L’azzurro registra i suoi turni di battuta, per poi ritagliarsi un paio di spiragli: il primo arriva nel quarto gioco, ma il bielorusso se la cava con il servizio, mentre nell’ottavo ringrazia prima un dritto sbagliato da Ivashka per poi concretizzare con uno schiaffo al volo di dritto e riportarsi in parità.

Sprecate delle energie nervose per il secondo set, il nativo di Carrara le paga immediatamente nel terzo; non bastano un paio di prodezze col passante, con il numero 73 al mondo che ne approfitta e si porta sul 3-0. Lorenzo ha anche delle chance per potersi rimettere in carreggiata, ma le spreca; Ivashka è invece solido e continua a condurre, portandosi avanti nel conteggio dei set.

Serve una reazione, e arriva da parte di Musetti: complice anche il primo vero momento di distrazione da parte del bielorusso, l’azzurro recupera da 40-0 e mette a segno in apertura di quarto parziale. Ma è un vantaggio effimero, poiché il nativo di Carrara appare nervoso in campo e, dopo un turno di servizio disastroso, si ritrova nuovamente a dover combattere. Ma non dà mai l’impressione di poter rimontare, anche perché le vesciche tornano a farsi sentire; le variazioni che caratterizzano il suo gioco non ci sono, quindi Ivashka spadroneggia con la sua potenza e rende le ultime battute un vero e proprio monologo da cui esce vincitore.

