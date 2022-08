Tennis

TENNIS, US OPEN 2022 - TUTTO FACILE PER DANIIL MEDVEDEV! GLI HIGHLIGHTS DELLA VITTORIA SU KOZLOV

US OPEN - Lo Slam americano comincia all'insegna del campione in carica Daniil Medvedev, molto atteso dopo non aver potuto giocare a Wimbledon. Il campione russo batte il tennista di casa Stefan Kozlov con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-0.

