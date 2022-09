Tennis

Tennis, US Open: applausi per Serena Williams, Kyrgios e Carreno Busta nella Top 5 del Day 5

TENNIS, US OPEN - Serena Williams e Nick Kyrgios sono i grandi protagonisti del Day 5 degli US Open. Nella Top 5 di giornata c'è spazio anche per le prodezze di Pablo Carreno Busta, Pedro Cachin e Ons Jabeur.

00:02:47, un' ora fa