Tennis

Tennis, US Open: Camila Giorgi si arrende al tie-break a Madison Keys: gli highlights in 180"

Camila Giorgi abbandona gli US Open al secondo turno con la sconfitta in tre set contro la statunitense Madison Keys, testa di serie numero 20 del torneo. Dopo aver perso il primo set per 6-4, l'azzurra pareggia i conti vincendo 7-5 il secondo, ma alza poi bandiera bianca al tie-break del terzo.

00:03:06, un' ora fa