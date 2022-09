Che Nick Kyrgios sia in una versione “normalizzata” non è una novità. L’eccentrico e talentuoso tennista australiano è deciso a recitare un ruolo da protagonista negli US Open di quest’anno. Una stagione che l’ha visto rinascere a nuova vita soprattutto per quanto fatto a Wimbledon, . L’eccentrico e talentuoso tennista australiano è deciso a recitare un ruolo da protagonista negli. Una stagione che l’ha visto rinascere a nuova vita soprattutto per quanto fatto a Wimbledon, dove la Finale raggiunta è stata un indicatore chiaro del “nuovo Nick”.

e dai quarti di finale raggiunti a Montreal. Adesso l’avventura a New York e le vittorie contro l’amico australiano Thanasi Kokkinakis Da quel momento sono seguite tante partite vinte, suggellate dal successo nel torneo di Washington . Adesso l’avventura a New York e le vittorie contro l’amico australiano Thanasi Kokkinakis e il francese Benjamin Bonzi sono l’emblema di un Kyrgios centrato e non più disposto a fare regali ai suoi avversari.

"Sono relativamente contento della mia forma, non è che ho giocato male, ma probabilmente non ho risposto bene come avrei voluto. In un certo senso è stressante, perché ora in ogni partita che gioco mi aspetto di giocare un ottimo tennis. Avere una prestazione quasi perfetta è qualcosa che non è realistico in uno sport come questo, dove si viaggia e si gioca sempre giorno dopo giorno. Ci sono tanti giocatori molto capaci, devo essere più benevolo con me stesso e abbassare un po’ le mie aspettative", ha affermato il 27enne nativo di Canberra.

La svolta dopo la finale raggiunta a Wimbledon

"A questo punto della mia carriera non voglio deludere nessuno. Sento di rappresentare molte persone. Conosco tutto il lavoro svolto dal mio team, tutte le persone che mi supportano. Ricordo di essere stato a una conferenza stampa qui tre o quattro anni fa e di essermi sentito malissimo perché non potevo soddisfare le mie aspettative, non riuscivo a vincere. Ora sono qui e mi sento come se non avessi mai avuto così tanta pressione su me stesso, so di essere in grado di raggiungere una finale del Grande Slam e voglio farlo di nuovo", ha precisato l’australiano.

La finale di Wimbledon è stata per me una svolta a livello mentale. Sento che ora mi comporto come un professionista. Non avrei mai pensato che quella partita mi avrebbe reso così. Pensavo che avrebbe avuto l’effetto opposto, mi avrebbe fatto rilassare di più, rilassarmi. Ma no, è stressante, però mi motiva a continuare a giocare e vincere”, ha concluso Kyrgios che nel prossimo turno degli US Open affronterà J.J. Wolff.

