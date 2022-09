Tennis

Tennis, US Open: le magie di Nadal e Alcaraz nella Top 5 del Day 4

TENNIS, US OPEN - Rafael Nadal e Carlos Alcaraz sono i grandi protagonisti del Day 4 degli US Open. Nella Top 5 di giornata c'è spazio anche per le prodezze di Aliaksandra Sasnovich, Cristina Bucsa e Brandon Nakashima, il prossimo avversario di Jannik Sinner.

