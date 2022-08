Tennis

Tennis, US Open: Nadal su Djokovic: "Sempre triste quando manca uno dei migliori al mondo"

Rafael Nadal commenta la mancata partecipazione di Novak Djokovic agli US Open. Il fuoriclasse serbo non è stato ammesso allo slam newyorchese perché non vaccinato contro il covid-19.

