Si sta per alzare il sipario sull’edizione 2022 dello US Open, ultimo Slam della stagione. Se in campo maschile la truppa azzurra è davvero molto numerosa, in quello femminile ci sono poche unità. Sono quattro le tenniste italiane presenti già in tabellone principale (Camila Giorgi, Martina Trevisan, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti) e a loro sperano di aggiungersi le tre che parteciperanno alle qualificazioni (Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Lucrezia Stefanini).

Non sarà assolutamente un compito semplice per le azzurre, visto che per una come Elisabetta Cocciaretto sarà la prima volta sui campi di Flushing Meadows. La nativa di Ancona è reduce da una sconfitta al primo turno nel Challenger di Vancouver, ma proverà comunque ad essere protagonista nelle qualificazioni per tentare l’entrata in tabellone principale.

Sara Errani è la veterana del gruppo e va a caccia della dodicesima partecipazione allo Slam americano. Un torneo che l’ha vista arrivare in semifinale nel magico 2012, quando perse nettamente in due set da Serena Williams. Erano altri tempi e soprattutto era una Errani molto diversa da quella attuale.

Ci riproverà dopo lo scorso anno Lucrezia Stefanini. La nativa di Carmignano è ancora a caccia della prima partecipazione in un tabellone principale di uno Slam. Nel 2021 si è fermata al secondo turno delle qualificazioni e la speranza è che questa volta riesca a centrare questo straordinario traguardo.

