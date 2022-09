Tennis

Tennis, US Open: Rafa Nadal: "Ho perso ma ho altro a cui pensare, presto nascerà mio figlio"

Rafa Nadal commenta la sconfitta sofferta contro Frances Tiafoe negli ottavi di finale degli US Open 2022. "Cosa farò nel prossimo futuro? Non lo so, adesso ho altre cose più importanti a cui pensare oltre al tennis. Presto nascerà mio figlio e spero che vada tutto bene".

