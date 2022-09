Dopo le fatiche al primo turno con Sebastian Baez, un altro argentino per Carlos Alcaraz. Federico Coria si dimostra però avversario meno solido del albiceleste affrontato da Carlitos al primo turno, anche se per mezzo set – il primo – e nel finale poi, obbliga la testa di serie n°3 a trovare le migliori soluzioni balistiche. In un’altra giornata calda e umica, Alcaraz però cambia passo da metà primo set e dopo aver annullato 3 palle break a Coria, mette la freccia con un parziale di 15 punti a 1 che gli consegnano il primo set e il break di vantaggio nel secondo. Coria perde un po’ di fiducia in se stesso, Alcaraz colpisce accelerazioni da ogni angolo, e in un amen la partita va 6-2, 6-1, 4-1. Solo spalle al muro, Coria smette di preoccuparsi colpendo in maniera straordinaria; Alcaraz di contro si rilassa e rischia di rimettere ogni discorso in gioco. Allo spagnolo serve così annullare 5 palle break sul 4-4 per evitare la beffa del 4° set. Chance che sono anche le ultime della partita di Coria, che chiude con 1/14 alla voce ‘palle break convertite’ e non si regala così i titoli che avrebbe meritato per il buon approccio e per il buon finale di partita. Per Alcaraz al 3° turno c’è Brooksby, che a sorpresa ha eliminato in 3 set il fresco campione di Cincinnati Borna Coric.

Alcaraz non fa sconti, Coria si inchina: rivivi il match in 194''

Chi avanza senza particolari tensioni è anche Andrey Rublev. Il russo ha un pomeriggio comodo-comodo con il sudcoreano Kwon. Il match non è mai in discussione per lui: 6-3 6-0 6-4 il punteggio con cui arriva l’accesso al terzo turno. Ora Rublev sfiderà uno tra Shapovalov e Carballes.

La notizia più importante della giornata dal fronte americano, se non altro anche in ottica Laver Cup (esclusiva di Eurosport il weekend successivo alla fine dello US Open) è l’arrivederci al 2023 per John Isner. Il gigante americano, classe 1985, ha infatti comunicato di essersi fratturato il polso sinistro. Un infortunio che lo obbliga al forfait contro Rune – che vola così al 3° turno – ma che soprattutto priva il Team Wolrd di un altro elemento di spicco dopo la già annunciata rinuncia di Nick Kyrgios.

Tornando allo US Open, Rune affronterà così Cameron Norrie: il britannico ha infatti regolato in 3 set – 6-4 6-4 7-6 – la comunque buona resistenza di Joao Sousa. Tra gli altri avanti anche Cilic – campione qui nel 2014 – ed Evans: i due si incroceranno proprio al 3° turno.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

