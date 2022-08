Inizia col piede giusto l'avventura di Carlos Alcaraz e Grigor Dimitrov agli US Open 2022. Lo spagnolo e il bulgaro vincono rispettivamente contro Sebastian Baez e Steve Johnson e accedono al secondo turno nello spicchio di tabellone in cui tra le teste di serie c'è anche Jannik Sinner, impegnato stasera contro il tedesco Altmaier.

C. Alcaraz b. S.Baez 7-5 7-5 2-0 (rit.)

Ad

L'allievo di Juan Carlos Ferrero centra la sua prima vittoria nel tabellone principale dello Slam newyorchese grazie ad una prova convincente contro un Baez in assetto da battaglia, ma fermato da un problema muscolare al polpaccio nel terzo set. Lo spagnolo è cinico in entrambi i set disputati, piazzando il break proprio sul più bello, nel dodicesimo game. Ad inizio terzo parziale l'argentino alza bandiera bianca, evitando il secondo Medical Timeout. Al prossimo turno l'argentino Coria che ha avuto la meglio su Tallon Griekspoor.

G. Dimitrov b. S. Johnson 6-3 6-2 6-2

Il bulgaro, semifinalista nel 2019 a Flushing Meadows, concede solo 7 game al padrone di casa, il 32enne californiano Steve Johnson in poco più di un'ora e mezza. Partita peretta di Dimitrov che non ha concesso palle break e ha ottenuto il 95% dei punti con la prima di servizio, realizzando 23 ace. Nel prossimo turno incontrerà un altro americano: Brandon Nakashima.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

