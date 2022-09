Carlos Alcaraz Garfia, 19 anni da Murcia, è un capolavoro in costante riscrittura. Record dopo record, lo spagnolo ha scalato le gerarchie del tennis mondiale e ridefinito limiti sportivi che prima del suo avvento ci parevano invalicabili. Questo soprattutto grazie alla sua sensazionale precocità. Ecco tutti i record di Carlitos dopo la vittoria agli US Open 2022:

1 - Il più giovane

Partiamo col record dei record: Carlos Alcaraz, a soli 19 anni e 4 mesi di vita, è il numero uno più giovane nella storia di questo sport. Battuto il record detenuto da Lleyton Hewitt: l'australiano si insediò in testa al ranking all'età di 20 giorni e 8 mesi.

Alcaraz gioca già da Re, che colpi di genio! La top 5 del suo torneo

2 - Meglio di lui solo Sampras

Un altro traguardo tagliato dallo spagnolo si lega sempre al discorso dell'età. Alcaraz è il secondo finalista più giovane di sempre nella storia degli US Open, dietro solamente al leggendario Pete Sampras. Il quattordici volte campione Slam debuttò in una finale newyorkese a soli 19 anni e 28 giorni.

3 - Ancora Spagna sul tetto del mondo

Alcaraz è il quarto spagnolo in testa alla classifica ATP. Oltre a lui, sono tre gli spagnoli diventati numero uno al mondo: Rafa Nadal, Juan Carlos Ferrero e Carlos Moyà.

28 - Posizioni scalate nel 2022

Impressionante l'ascesa intrapresa dallo spagnolo in soli 9 mesi di tennis: a inizio anno Alcaraz partiva in 32a posizione del ranking ATP. A settembre però, si è presentato a New York al 4° posto con un record stagionale di 45 vittorie e 9 sconfitte e due Masters 1000 conquistati (Miami e Madrid).

Alcaraz: "Uno slam o il numero 1? Numero 1!"

315 - I minuti della maratona record

Nel cuore della Grande Mela, Alcaraz si è affermato come l'uomo delle lunghe distanze. Il match d'antologia contro Jannik Sinner ai quarti di finale è durato cinque ore e 15 minuti (315 minuti, tempo valido per il secondo match più lungo di sempre nel torneo), terminando alle 2:50 della mattinata americana. Nessun match era mai terminato così tardi nella storia del torneo. Alcaraz inoltre, sembra riuscire ad ingranare una marcia in più rispetto ai suoi avversari al rintocco del quinto set: in carriera è 8-1 nei match arrivati al quinto.

Sinner e Alcaraz incantano New York: rivivi la supersfida in 3'

