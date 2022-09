Sinner e Carlos Alcaraz completa la sua personale prima opera d’arte tennistica chiudendo anche la finale contro Casper Ruud. E’ il 19enne spagnolo infatti il campione dello US Open, chiudendo per 6-4 2-6 7-6 6-3 la finale del singolare maschile edizione 2022. Un trionfo su tutta la linea per Alcaraz che in un solo colpo porta via il primo slam della sua giovane – e già straordinaria – carriera, ma insieme a quello anche un tassello dei record non da poco. Il successo regala ad Alcaraz anche la prima posizione del ranking mondiale: a 19 anni e 3 mesi Carlos Alcaraz diventa il più giovane n°1 al mondo da quando esiste il ranking ATP. Dopo Cilic Tiafoe , tre battaglie epiche chiuse in 5 set,completa la sua personale prima opera d’arte tennistica chiudendo anche la finale contro Casper Ruud. E’ il 19enne spagnolo infatti, chiudendo per 6-4 2-6 7-6 6-3 la finale del singolare maschile edizione 2022. Un trionfo su tutta la linea per Alcaraz che in un solo colpo porta via il primo slam della sua giovane – e già straordinaria – carriera, ma insieme a quello anche un tassello dei record non da poco. Il successo regala ad Alcaraz anche la prima posizione del ranking mondiale: a 19 anni e 3 mesi Carlos Alcaraz diventa

E’ stato un torneo vinto di forza dallo spagnolo, che come nessuno ha saputo dimostrare sul campo una resistenza fisica impressionante, oltre che una completezza tennistica fuori dal comune. Alcaraz ha infatti speso in campo un totale di quasi 24 ore: ‘timing’ che non si registrava in qualsiasi slam dal 1999.

Ad

US Open Ruud-Alcaraz, chi sarà il re di New York? Quando e dove vederla in tv IERI ALLE 11:17

La partita

Non che Casper Ruud non ci abbia provato. Semplicemente, si è ritrovato a sbattere su un giocatore che nonostante le fatiche fisiche, si è dimostrato più forte di lui. Il norvegese ha giocato un match solido e intelligente, caratteristiche alla base dei suoi successi tennistici. Alcaraz però ha avuto e ha messo in mostra quell’enorme bagaglio tecnico in più che, a differenza del norvegese, può vantare dentro un campo da tennis. Lo spagnolo infatti si è attestato in campo come il giocatore in grado di fare punti in tutti i modi: servizio, dritto, rovescio, palla corta (che gli è comunque costata un set), oltre che pregevoli tocchi al volo. Preso il primo set per 6-4 con un break arrivato già nel terzo game, il vero momento chiave di questa partita è arrivato nel terzo – e decisivo – parziale. Un evidente calo fisiologico di Alcaraz si è infatti attestato tra metà secondo set e inizio terzo, quando Ruud – eccellente da par suo – ero riuscito a far scricchiolare le certezze del teenager iberico. Alcaraz, di contro, si era anche ritrovato a “esagerare” nella ricerca ossessiva di qualche soluzione estrosa di troppo – leggasi l’utilizzo della palla corta. Il break del 4-2 a favore di Ruud nel secondo set, ma soprattutto il successivo game, in cui Alcaraz non riusciva a convertire l’immediata chance di controbreak, restituivano quella strana sensazione di una partita nonostante tutto in equilibrio.

Scambio infinito! Alcaraz è ovunque, Ruud fa gli straordinari

Sì perché se da una parte era evidente la maggiore qualità complessiva di Alcaraz, altrettanto lo era il calo fisico e l’intelligenza tattica con cui Ruud si era rimesso nel match. Un equilibrio che il norvegese ha addirittura rischiato di rompere a proprio favore. Dopo un terzo set molto lottato infatti, Ruud era arrivato a 2 set point nel dodicesimo gioco. Lì però – e nel successivo tie-break – la zampata di Alcaraz. Attingendo a un serbatoio segreto, lo spagnolo non solo annullava con coraggio le chance di Ruud, ma lo spazzava via, senza appelli, in un tie-break chiuso per 7 punti a 1. Ritrovate improvvisamente anche le residue energie fisiche, a quel punto, la partita era ormai chiaramente indirizza. Il resto infatti è stato storia, con Alcaraz di nuovo a dominare in sostanza il quarto parziale e portarsi via il titolo più prezioso della carriera.

Alcaraz campione: margini enormi nella gestione

La sensazione finale, per quanto visto in tutto il torneo – e in questo suo straordinario 2022 – è che per lo spagnolo questo titolo slam possa essere il primo di tanti. Esplosivo, completo su tutti i fronti, super professionista nell’approccio alla disciplina e sapientemente seguito da un team tecnico evidentemente ben collaudato – (speciale il rapporto con l’ex n°1 del mondo Juan Carlos Ferrero) – Alcaraz sembra avere davvero “tutto dalla sua”. A 19 anni e 3 mesi il suo bagaglio tecnico è pressoché impressionante: eccezionale in tutti i fondamentali del gioco e nella rapidità di gambe. I suoi margini di miglioramento dunque, casomai, sono enormi nella gestione “mentale” dei momenti della partita. Progressi insomma che dovranno portarlo in sostanza a dover passare meno di 24 ore complessive in campo per vincere uno slam; un processo che gli eviterà – probabilmente – le maratone messe in scena dagli ottavi di finale in poi viste in questo torneo. Il futuro però è davvero dalla sua. A Jannik Sinner – capace di sconfiggerlo quest’anno a Wimbledon e Umago e di arrivare a match point contro di lui ai quarti di finale proprio in questo torneo – il difficile compito nei prossimi anni di provare a contendergli la gloria di questi tipi di palcoscenico.

Game, set, match, torneo e vetta del ranking: il match point di Alcaraz

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui gli US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del quarto Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Facebook Live con Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno

Appuntamento con Tennis360, il nostro show digitale sul tennis, che ritorna su Facebook ogni giorno in diretta alle ore 16:00. Potrete interagire con i nostri Jacopo Lo Monaco, Simone Eterno e Roberta Vinci, e i loro ospiti, per parlare di tutti i principali argomenti dello slam di New York. Vi aspettiamo...

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

US Open Alcaraz batte Tiafoe al 5° e raggiunge Ruud in finale: chi vince è n° 1 09/09/2022 ALLE 23:01