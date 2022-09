I tantissimi spettatori che ogni giorno affollano regolarmente la struttura di Flushing Meadows per assistere alle partite degli US Open hanno già familiarità con la bevanda tipica del torneo: il celebre cocktail "Honey Deuce". In questa edizione, però, il suo aumento di prezzo schizzato fino a 22 dollari (22,09 euro al cambio attuale), rispetto ai 18 dollari del 2020, ha sollevato le molte critiche da parte dei tifosi, anche se le stime di consumo sono le medesime delle passate stagioni. Insomma, l'Honey Deuce resta irrisistibile..

Honey Deuce: ingredienti e storia

Creato da Nick Mautone, maestro mixologist Grey Goose, insieme a un ristoratore di New York è il cocktail ufficiale degli US Open dal 2007. Mautone decise di unire la vodka (Grey Goose appunto) alla limonata fresca per placare la sete degli spettatori visto l'eccessivo caldo, aggiungendo anche di liquore alle bacche di lampone, con il tocco geniale delle palline di melone congelate utilizzate come guarnizione per ricordare ovviamente le palline da tennis. Assente, invece, il miele nonostante il nome. Nei calici in cui viene servito, ovviamente con ghiaccio, è serigrafato il logo ufficiale degli US Open.

L'aumento di prezzo e la rabbia dei tifosi

Servito dal 2007, è la bevanda più popolare presso la struttura di Flushing Meadows, addirittura più delle classiche bibite o birra. Ma il suo prezzo, che era già caro a 18 dollari, è salito a 22 dollari in soli due anni. Questo aumento ha sollevato numerose proteste sui social network, ma nonostante tutto l'Honey Deuce resta in vetta alla classifica delle vendite

Nel 2019 sono state vendute 250.000 unità, secondo Bloomberg, una cifra che molto probabilmente verrà emulata - se non superata - anche in questo 2022 nonostante questo notevole aumento di prezzo. In molti, infatti, lo acquistano solamente per mangiare le dolci palline di melone che lo adornano, e per conservare come ricordo il bicchiere ufficiale del torneo.

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui gli US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del quarto Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Facebook Live con Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno

Appuntamento con Tennis360, il nostro show digitale sul tennis, che ritorna su Facebook ogni giorno in diretta alle ore 16:00. Potrete interagire con i nostri Jacopo Lo Monaco, Simone Eterno e Roberta Vinci, e i loro ospiti, per parlare di tutti i principali argomenti dello slam di New York. Vi aspettiamo...

