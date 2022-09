La numero 1 del tennis mondiale, Iga Swiatek, alza il muro e risale la corrente contro una Sabalenka propulsiva, finalmente efficace al servizio e a due game dalla prima finale Slam, ma ancora una volta vittima di un tennis troppo pericoloso e dei suoi pensieri fragili. Iga Swiatek fa la resistenza, vince gli ultimi 4 giochi e raggiunge la tunisina Ons Jabeur, a segno 6-1 6-3 contro Caroline Garcia , all'epiologo dello US Open: dopo 4 precedenti, l'ultimo in finale a Roma, sarà un'altra grande sfida tecnica tra la maestrina di Varsavia e la guerrigliera naif.

Ad

Il primo set lo decide Aryna Sabalenka contro una Swiatek passiva al gioco in spinta costante dell’avversaria. Come ai quarti contro Pliskova, ma contro una rivale molto più complessa da affrontare per attitudine, Sabalenka si conferma poco fallosa e molto a suo agio anche in variazione in slice. Aryna ha un rovescio calcato alla Davenport e ne gioca due stupendi: uno accelerato lungoriga, l’altro in cross strettissimo e vincente. E quasi naturalmente comanda lo scambio sulla seconda leggera di Swiatek (2 punti su 11), smorza, para e vince il primo parziale 6-3 dopo averli persi tutti quest'anno, 6, contro la numero 1.

US Open Programma, calendario, risultati, orari, date e dove vederlo in tv e live streaming 27/08/2022 ALLE 08:02

US OPEN 2022, Aryna Sabalenka Credit Foto Getty Images

Ma non può essere così semplice contro la campionessa del Roland Garros, che riparte nel secondo set con 8 punti consecutivi e alza il muro contro i pallettoni di Sabalenka, esaltandosi in recupero fra i troppi rischi corsi sulla seconda di Aryna. Certo che la tennista senza bandiera s’esalta in contropiede, ma anche senza rotazioni non basta più per fare il punto alla sapiente Iga, che porta il match al terzo set con un netto 6-1. Un parziale in cui la polacca mette in campo il 94% delle prime di servizio contro il solo 44% di Sabalenka.

In avvio di terzo set, Iga Swiatek sciupa il game peggiore della sua partita e poi fallisce due comode risposte, colpendo male in manovra anche di rovescio, ma profonda in risposta pareggia i conti nel quarto gioco: il più bello e senz'altro più lottato del match fra i contropiedi di Sabalenka e le costruzioni da fondo della numero 1. Eppure Aryna sale subito di un altro break con una gran bella parata in allungo sul tentativo di passante Swiatek e il match si fa davvero spettacolare nella sua fase ormai caldissima: Sabalenka sale 4-2 cancellando con l'ace una palla break. C'è il primo doppio fallo del parziale, ma anche tanta, tanta prima di servizio.

Nell’ottavo game arriva il break a zero di Swiatek, bravissima in difesa a mandar fuori giri Sabalenka. La numero 1 risponde profonda e sceglie l'angolo stretto per griffare un'altra rimonta nel set, nel match e nel torneo, perché qui il suo parziale è di 10/2 punti esaltandosi in difesa contro una Sabalenka che alterna grandi attacchi a errori strategici. E poi arrivano le streghe: doppio fallo, Swiatek suprema in avanzamento e in finale allo US Open: 3-6 6-1 6-4.

Iga Swiatek celebra su victoria ante Sabalenka Credit Foto Getty Images

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui gli US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del quarto Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Facebook Live con Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno

Appuntamento con Tennis360, il nostro show digitale sul tennis, che ritorna su Facebook ogni giorno in diretta alle ore 16:00. Potrete interagire con i nostri Jacopo Lo Monaco, Simone Eterno e Roberta Vinci, e i loro ospiti, per parlare di tutti i principali argomenti dello slam di New York. Vi aspettiamo...

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

Jabeur spazza via Garcia e vola in finale: la partita in 200''

US Open US Open, prize money da record: quanto si guadagna per ogni vittoria 25/08/2022 ALLE 08:10