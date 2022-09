Il glaciale altoatesino trova sul proprio percorso il terribile campioncino di Murcia, per la quarta sfida tra di loro nel circuito maggiore. La battaglia di stili tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non ci regala una contrapposizione così netta come fecero in passato Federer e Nadal, Borg e McEnroe, Edberg e Becker, ma rappresenta comunque una delle più grandi rivalità di cui vale la pena innamorarsi, di questi tempi. Ha già dimostrato di essere molto affascinante a più riprese. In questo articolo ripercorriamo la seppur breve storia di questa rivalità e proviamo a immaginarne i prossimi capitoli, a partire da quello più imminente.

Ad

Prima delle battaglie che balzano agli onori della cronaca c'è un prequel polveroso, disputato al primo turno del Challenger di Alicante nel 2019. Una sorta di bonus track di cui si può ancora reperire traccia su youtube, sembra uno di quei ricordi appannati di un'acerba gioventù. Vinse Alcaraz, 15enne, 6-3 al terzo rimontando da 3-0. Il primo match vinto dallo spagnolo a livello Challenger. Più di due anni dopo c'è un match giocato sul ghiaccio di Parigi Bercy il novembre scorso, Alcaraz "solo" 35 del mondo, Sinner in cerca degli ultimi punti per un posto nelle Finals a Torino, dove poi ha finito per parteciparvi da riserva. Ritmi furibondi, bordate inverosimili. Se la cavò lo spagnolo, più originale e a suo agio nei pressi della rete, con due long set: 7-6 7-5.

US Open Programma, calendario, risultati, orari, date e dove vederlo in tv e live streaming 27/08/2022 ALLE 08:02

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz Credit Foto Getty Images

Wimbledon, ancora maldigesti ad Alcaraz e alle sue aperture ampie. Un particolare aspetto del suo gioco ha margini di miglioramento enormi - la seconda di servizio - e sull'erba questa debolezza viene messa a nudo. Un match a senso unico, fatto salvo un pirotecnico tiebreak nel terzo set con cui per un attimo lo spagnolo illude di poterla riaprire: 6-1 6-4 6-7 6-3, Umago. Alcaraz difende il titolo, quello che fu il suo primo titolo, vinto nel 2021 con una facilità da extraterrestre, poco dopo aver spento 18 candeline. Il centrale li acclama, il primo set non tradisce le attese e lo spagnolo vince un altro tiebreak. Poi succede l'impensabile: esaurisce le energie, fisiche e mentali. Finisce 6-7 6-1 6-1, Il resto è storia recentissima. Il primo incrocio sui regali prati di, ancora maldigesti ad Alcaraz e alle sue aperture ampie. Un particolare aspetto del suo gioco ha margini di miglioramento enormi - la seconda di servizio - e sull'erba questa debolezza viene messa a nudo. Un match a senso unico, fatto salvo un pirotecnico tiebreak nel terzo set con cui per un attimo lo spagnolo illude di poterla riaprire: erano gli ottavi di finale , è la prima vittoria del nostro, bissata neanche un mese più tardi nella finale di. Alcaraz difende il titolo, quello che fu il suo primo titolo, vinto nel 2021 con una facilità da extraterrestre, poco dopo aver spento 18 candeline. Il centrale li acclama, il primo set non tradisce le attese e lo spagnolo vince un altro tiebreak. Poi succede l'impensabile: esaurisce le energie, fisiche e mentali. Finisce Sinner vince il suo primo titolo sulla terra battuta , Alcaraz smarrisce parte di quella patina di invincibilità che aveva accompagnato la sua stagione.

Alcaraz: "La rivalità tra me e Sinner è il futuro del tennis"

Quella finale ci comunica anche qualcos'altro: Alcaraz non è solo terra rossa, Sinner non è solo cemento. Certo è che lo strapotere del giovane iberico nella prima parte di stagione gli ha permesso di mettere da parte un bel bottino di punti: vittorie a Rio, Miami, Barcellona e Madrid, quarti a Parigi. Complici le eliminazioni di Nadal e Medvedev e le assenze di Djokovic, quel tesoretto gli permette di sognare la prima posizione del ranking. Potrebbe raggiungerla con una finale qui a New York , non è utopia, e sarebbe il più giovane numero 1 di sempre, l'unico a riuscirci prima dei vent'anni.

Alcaraz battuto? No! Tweener da urlo per uscire di prigione

Lo spagnolo sembrerebbe così aver disarcionato Sinner dalla corsa al numero uno, ora sta solo all'azzurro riuscire a risalire a cavallo. Una stagione più discontinua quella dell'altoatesino, a causa del cambio di allenatore e di una serie di infortuni che lo hanno condizionato. Ha la sua grande occasione stanotte : una vittoria posticiperebbe l'ascesa al trono di Alcaraz e consentirebbe a Sinner di guadagnare punti preziosi per Torino.

Sinner: "Vagnozzi-Cahill mix perfetto. Serena è una fonte d'ispirazione"

Non vi è una netta antitesi tra le due figure, sarebbe troppo facile parlare dell'esuberante giovanotto spagnolo (al contempo campione di fair play e molto riflessivo in campo) e dell'imperturbabile altoatesino che viene dalle montagne (molte sconfitte di Sinner derivano dalla sua enorme emotività, che sta imparando a mascherare con un body language molto positivo e aggressivo). Eppure si intuisce qualche elemento che rafforza un qualche tipo di polarizzazione: l'estrema muscolarità di Alcaraz contro la linearità e l'essenzialità stilistica di Sinner, l'istintualità e l'estro latini contro lo schematico rigore nordico. Proprio come Federer e Nadal, anche allo stadio embrionale di un antagonismo destinato a durare a lungo, si riescono inoltre a scorgere le prime contaminazioni, i primi adattamenti evolutivi basati sui punti di forza altrui, modifiche in direzioni contrarie alla propria indole originaria. Alcaraz che si sforza di non perdere campo dal lato del rovescio e impara a anticipare anche quel colpo con un'efficacia devastante, Sinner che prova sempre più a muovere passi incerti verso la rete. Alcaraz che non apre gli angoli per non esporsi ai traccianti dell'azzurro, Sinner che gioca qualche smorzata per rompere il ritmo asfissiante dello spagnolo. Siamo, insomma, all'inizio di una grande storia. Oggi ne vivremo un capitolo importante.

Sinner: "Io e Alcaraz come Federer e Nadal? Speriamo"

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui gli US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del quarto Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Facebook Live con Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno

Appuntamento con Tennis360, il nostro show digitale sul tennis, che ritorna su Facebook ogni giorno in diretta alle ore 16:00. Potrete interagire con i nostri Jacopo Lo Monaco, Simone Eterno e Roberta Vinci, e i loro ospiti, per parlare di tutti i principali argomenti dello slam di New York. Vi aspettiamo...

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

Serena Williams ne vince un'altra: rivivi il match point e la festa finale

US Open US Open, prize money da record: quanto si guadagna per ogni vittoria 25/08/2022 ALLE 08:10