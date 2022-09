Una partita a quattro facce quella andata in scena sul Louis Armstrong, iniziata peraltro con il sole e terminata con il tetto chiuso. Due solidi Top 20, ex Top 10 con ambizione di tornarci, chi alla ricerca del terzo quarto di finale Slam in carriera (Khachanov) chi alla ricerca di una semifinale che qui a New York ha già raggiunto due volte (Carreno Busta) dopo aver vinto a sorpresa un Master sul cemento nordamericano. La partita, come preventivato, è un braccio di ferro da fondo campo piuttosto schematico e privo di grandi picchi. Chi prova a fare qualcosa in più venendo ripagato è lo spagnolo, più volte intraprendente nei pressi della rete. Unisce questi attacchi privi di grandi finezze da highlights a una solida prestazione percentuale in battuta e al consueto strapotere difensivo.

Pablo Carreno Busta

Nel terzo set però cede di botto, però, porgendo il fianco a Khachanov che continua a martellare non facendosi pregare. Dolori addominali, malessere generale, mal di testa. Sotto due set a uno Carreno consulta il medico, e dopo aver ingerito due pilloline magiche inverte per la terza volta l'inerzia del match e fa fruttare nel miglior modo possibile un break ottenuto a inizio parziale: si va al quinto set. Calano le energie, cala la tensione. Si prosegue on serve senza patemi fino al 3-2, Carreno conduce 30-0 e sbaglia un comodo smash a rimbalzo. Il game si complica e si rivelerà essere quello decisivo perchè Khachanov effettua il sorpasso prima di chiudere 6-3. Per il russo è il terzo quarto di finale Slam sulla terza superficie differente, l'avversario sarà in ogni caso scomodo: Nick Kyrgios o Daniil Medvedev.

Karen Khachanov

