Nick Kyrgios vola al 3° turno dello US Open 2022. Poche volte in carriera l’australiano si è visto così efficiente e così concentrato nei momenti chiave della partita. L’australiano ha infatti gestito con perizia la serata di ottimo tennis del francese Benjamin Bonzi, numero 50 del mondo, giocatore piuttosto conosciuto nel mondo Challenger e mai prima di quest’anno nel main draw dello US Open. Bonzi però ha dimostrato di valere questo livello, obbligando Kyrgios a quasi 3 ore di battaglia nonostante un conteggio totale di 30 aces a favore dell’australiano.

Decisivi per Kyrgios, come anticipato, il finale di primo set, con un tie-break girato a suon di numeri con 4 punti consecutivi dal 3-3; ma ancora più incredibile il finale di partita, quando Kyrgios ha spento le ambizioni di uno scatenato Bonzi con 2-3 punti davvero incredibili. Sul 4-4 infatti Kyrgios si era ritrovato sotto 0-40: 3 palle break che avrebbero mandato il transalpino a servire per portare il match al 5° set. E invece, proprio da quel momento, Kyrgios ha infilato 9 punti consecutivi. Cinque per vincere il proprio turno di battuta e i successivi 4 per strappare a zero il servizio di Bonzi, conquistandosi così anche la partita. Un 7-6 6-4 4-6 6-4 che attesa la partita di qualità del francese così come lo status di giocatore di bel altro spessore per Kyrgios; almeno rispetto al suo recente passato. L’australiano infatti, al di là di qualche inevitabile bizza con il proprio angolo, così come di qualche polemica col giudice di sedia – su tutti alcuni spettatori che secondo lui stavano fumando marijuana – si è garantito un passaggio al 3° turno che qui è anche il miglior risultato della sua carriera (raggiunto nel 2018 e 2019). Troverà J.J. Wolf. Il viaggio verso il potenziale ottavo con Medvedev, insomma, è tutto nelle sue mani.

Kyrgios si lamenta con l'arbitro: "C'è odore di marijuana"

Ruud al terzo turno

Vittoria importante per Casper Ruud. Il norvegese di Oslo, testa di serie numero 5, dopo aver sistemato in tre set Kyle Edmund lunedì sera, supera anche l’olandese Tim van Rijthoven con il punteggio di 6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-4 in due ore e 48 minuti di gioco. Nel terzo turno, già raggiunto nel 2020 e ancora oggi miglior risultato a New York per il finalista del Roland Garros 2022, se la vedrà con Tommy Paul, padrone di casa che ha vinto il derby-maratona in 5 set contro il giovane – e figlio d’arte – Sebi Korda.

