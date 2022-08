Con le unghie e con i denti Matteo Berrettini raggiunge il terzo turno degli US Open battendo uno stoico Hugo Grenier, lucky loser francese n° 119 del mondo: 2-6 6-1 7-6(4) 7-6(7) il risultato finale sul Grandstand. Venerdì l'azzurro sfiderà l'ex n° 1, Andy Murray in un match che promette grandi emozioni.

Ad

La cronaca del match

US Open Programma, calendario, risultati, orari, date e dove vederlo in tv e live streaming 27/08/2022 ALLE 08:02

Dopo l'esordio convincente con il cileno Jarry, partenza decisamente opaca di Berrettini che, sorpreso dall'atteggiamento aggressivo di Grenier, ne soffre tanto la profondità dei colpi e non riesce ad essere incisivo con il servizio. Risultato? Doppio break del francese che sale 5-2. Matteo è inerme, nervoso e colleziona addirittura 16 gratuiti in mezz'ora e tre punti su dieci racimolati con la seconda. Set da buttare: 6-2. Il romano torna in campo furioso, piazzando subito il sorpasso con un passante di diritto da antologia. Vedere per credere:

Furia Berrettini: passante di diritto e urlo liberatorio dopo tanti errori

I ruoli si ribaltano, l'allievo di Vincenzo Santopadre inizia a giocare come sa e fa sentire le categorie di differenza. In un batter d'occhio riporta il punteggio in parità: 6-1 e tutto da rifare per Grenier. Il terzo set è equilibrato, le palle break latitano: l'epilogo naturale è il tiebreak dove Berrettini guadagna subito un minibreak e alza il livello, conquistando tanti punti a rete, come questo:

Grenier a terra e senza cappellino, Berrettini vince il punto del match!

Il tiebreak si chiude 7-4 con un rovescio largo di millimetri del n° 119 del mondo. La strada sembra in discesa per Matteo, ma Grenier rimane attaccato al match, salva 3 palle break, e lo costringe al secondo tie-break consecutivo dove la tensione si taglia col coltello. Il romano nega l'unica occasione del suo avversario per portarla al quinto con servizio e dritto e al secondo match point, con un passante lungolinea di diritto, prenota il terzo turno con Murray, battuto in 2 dei 3 precedenti (sull'erba al Queen's e in finale a Stoccarda a giugno). Preparate a pop-corn.

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui gli US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del quarto Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Facebook Live con Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno

Appuntamento con Tennis360, il nostro show digitale sul tennis, che ritorna su Facebook ogni giorno in diretta alle ore 16:00. Potrete interagire con i nostri Jacopo Lo Monaco, Simone Eterno e Roberta Vinci, e i loro ospiti, per parlare di tutti i principali argomenti dello slam di New York. Vi aspettiamo...

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

US Open US Open, prize money da record: quanto si guadagna per ogni vittoria 25/08/2022 ALLE 08:10