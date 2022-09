Ons Jabeur centra la seconda finale slam della carriera e lo fa in maniera ‘consecutiva’. Chi si aspettava infatti una sorta di passaggio da meteora con l’ultimo atto raggiunto all’All England Club lo scorso giugno – e perso contro Rybakina – si è rapidamente dovuto ricredere. Circa due mesi dopo sarà infatti la tennista tunisina a giocare anche la finale dello US Open grazie al 6-1 6-3 senza storie rifilato alla francese Caroline Garcia. Dopo Wimbledon , lo US Open.e lo fa in maniera ‘consecutiva’. Chi si aspettava infatti una sorta di passaggio da meteora con l’ultimo atto raggiunto all’lo scorso giugno – e perso contro Rybakina – si è rapidamente dovuto ricredere. Circa due mesi dopo sarà infatti la tennista tunisina a giocare anche la finale dello US Open grazie alsenza storie rifilato alla francese

Una semifinale che è stata molto deludente. E non certo per colpa della Jabeur. Garcia è infatti incredibilmente mancata all’appello nel giorno della convocazione più importante, quando quella striscia di 13 partite consecutive vinte – 30 delle ultime 34 prima di oggi – si è interrotta in maniera netta e inaspettata. Ci sono infatti vari modi di perdere; e per quanto fatto vedere negli ultimi mesi da Garcia – così come nel cammino messo in scena allo US Open prima di oggi – non ci si aspettava certo la francese arrendersi così facilmente.

E invece alla partita della Garcia è mancato tutto. E’ mancato il servizio, che così bene l’aveva spinta. E’ mancata la risposta, con la francese incapace di essere aggressiva sulle tante seconde comunque giocate da Jabeur nel secondo set. E sono mancate, soprattutto, esecuzioni e solidità.

Jabeur si è ritrovata così a gestire una partita decisamente più semplice di quanto si potesse aspettare. Dopo 23 minuti, la tunisina aveva già chiuso per 6-1. Subito a inizio secondo set, Jabeur era di nuovo pronta a sfruttare la palla break per scappare 3-1. Solo sul finale Garcia è riuscita a porre all’avversaria un po’ più di resistenza, con qualche game in più lottato frutto anche del calo della tunisina al servizio. Sul resto invece non c’è stata partita, con una sfida sul dritto in cui Jabeur ha dominato e con la Garcia incapace di andare a stuzzicare il rovescio della nordafricana. Il punteggio si è attesa così come un’attendibile fotografia di una partita mai in discussione. Jabeur vola alla seconda finale slam consecutiva della sua carriera: sfiderà Swiatek o Sabalenka. Per Garcia, invece, resta un enorme rammarico: non aver portato in campo quella miglior versione di se stessa che, finalmente, sembrava aver imparato a sfoggiare anche negli appuntamenti più importanti. Sembrava.

