18:00 - Sugli altri campi

Fra le big, Garbine Muguruza vince il primo set 6-3 contro Tauson, 6-2 di Jessica Pegula a Golubic, 6-2 di Karolina Pliskova a Linette e di Aryna Sabalenka ad Harrison.

17:45 - Primo set Swiatek

La prima testa di serie del torneo vince 6-3 il primo parziale sul Centrale, ma Jasmine Paolini ha dimostrato grande carattere e personalità con due turni di battuta "rubati" alla n° 1 del mondo.

17:30 - E poi c'è Emma Raducanu

Oggi tocca anche alla campionessa in carica che ha il compito di provare a non farsi sorprendere a un anno esatto da un trionfo che non è poi riuscita a gestire sugli altri campi in giro per il mondo. La britannica non si è mai più espressa al livello dell'anno scorso e qui è ulteriormente sotto pressione. Trova un primo turno complicatissimo: Alizé Cornet, la donna capace di fermare le 37 vittorie consecutive di Iga Swiatek. E' il match del giorno in quanto tutt'altro che scontato.

Emma Raducanu - US Open 2021 Credit Foto Getty Images

17:20 - GLI ITALIANI IN CAMPO NEL DAY 2

Iga SWIATEK [13] vs Jasmine PAOLINI - primo match campo Armstrong

Jannik SINNER vs Daniel ALTMAIER - terzo match campo Armstrong

Lauren DAVIS vs Lucia BRONZETTI - terzo match campo 10

Lorenzo MUSETTI [27] vs David GOFFIN - terzo match campo 12

Fabio FOGNINI vs. Aslan KARATSEV - quarto match campo 13

Elisabetta COCCIARETTO vs. Aliaksandra SASNOVICH - secondo match campo 15

17:15 - L'order of play di oggi

Carlos Alcaraz, contro il bravo argentino Sebastian Baez, e Rafael Nadal, che debutterà contro il giovane australiano Rinky Hijikata, sono i big impegnati oggi con tanta Italia in campo: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini; Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

17:00 - Jasmine Paolini subito con Swiatek

E' stata sfortunata Jasmine Paolini a trovare subito la numero 1 Iga Swiatek sulla sua strada: la tennista lucchese è già sull'Armstrong contro la due volte campionessa del Roland Garros.

Ci siamo. Dopo la preparazione sul cemento americano, ecco gli US Open, l’ultimo Slam dell'anno. Al tabellone principale di New York sono iscritti 128 giocatori e 128 giocatrici con 64 teste di serie. La nutrita spedizione azzurra conta 10 elementi (5 nel main draw maschile, 5 in quello femminile) con quattro teste di serie, ovvero Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti da una parte e Martina Trevisan dall’altra. Al via il 29 agosto, grazie alla loro posizione nei rispettivi ranking, ci saranno anche Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, mentre dalle qualificazioni si è aggiunta la sola Elisabetta Cocciaretto (partivano in 22). Nel primo giorno di gare debuttano Berrettini, Giorgi, Trevisan e Sonego. Tra i big Medvedev, Tsitsipas e Serena Williams.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

