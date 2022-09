06:18 - Medvedev al terzo turno

Terzo set agevole per Daniil Medvedev, che archivia la pratica Rinderknech col punteggio di 6-2 7-5 6-3 e accede al terzo turno. Ora troverà il cinese Wu.

05:50 - Medvedev vince anche il secondo, Andreescu e Haddad in campo

Rinderknech gioca un set molto positivo, ma alla fine esulta ancora Medvedev con il punteggio di 7-5. Il numero 1 del mondo è ad un passo dal terzo turno contro il cinese Wu. Nel mentre sul Louis Armstrong hanno iniziato Andreescu e Haddad: 2-1 per la canadese.

05:20 - Draper elimina Auger-Aliassime, Medvedev in lotta

Stupenda partita di Jack Draper che elimina Felix Auger-Aliassime con un triplo 6-4. Grande dimostrazione di forza da parte del britannico, che venerdì affronterà Khachanov. Sull'Arthur Ashe invece è lotta serrata: Medvedev e Rinderknech sono 5-5 nel secondo set.

04:55 - Medvedev conquista il primo set, 6-2

Un treno Daniil Medvedev che conquista il primo set sull’Arthur Ashe in soli 39 minuti di gioco. Un 6-2 che mixa la puntualità del russo e i tanti errori di Rinderknech.

04:37 - Le partite in corso

Sull'Arthur Ashe è cominciata la sfida tra Daniil Medvedev e Arthur Rinderknech. In corso anche Draper-Auger-Aliassime (con il primo avanti di due set).

04:01 - Serena al terzo turno!

Che lotta, che campionessa! Serena Williams vince contro Anett Kontaveit col punteggio di 7-6 2-6 6-2, raggiungendo il terzo turno. Sfiderà Ajla Tomljanovic. Non è ancora finita per lei...

03:25 - Ancora avanti Serena!

Break Kontaveit e controbreak Serena! Williams sul 3-1, vediamo se stavolta tiene il vantaggio.

03:12 - Break Williams

Parte forte Serena nel terzo set! Il break arriva dopo un game durissimo, il secondo. Esplode l'Arthur Ashe!

02:56 - Kontaveit reagisce, si va al terzo

Grande reazione di Anett Kontaveit, contestualmente al calo di percentuali da parte di Serena Williams. L'estone vince il set per 6-2, si va al terzo.

02:40 - Le partite in corso

Oltre a Serena sull'Arthur Ashe, si stanno giocando anche Borges-Wu, Khachanov-Monteiro, Rodina-Tomljanovic, Krunic-Krejcikova e Fernandez-Samsonova. Dopo Williams ci sarà Medevedev.

02:20 - Ace a uscire, set, ovazione

Con calma ed eleganza imperiale Serena Williams si aggiudica il primo parziale dopo oltre un'ora di gioco. 89% di punti vinti con la prima di servizio in campo. Kontaveit, nonostante un'ottima prestazione, è costretta a inseguire.

02:08 - 6-5 Kontaveit, Serena ha servito per il set

La prima ad allungare era stata Williams, brekkando nel non gioco. Ma l'estone non ci sta e strappa il servizio immediatamente silenziando i continui boati dell'Arthur Ashe. Si va verso il tiebreak.

02:02 - Vincono Paul e Galan

L'americano vince con il connazionale Korda, prosegue anche la corsa del colombiano che rifila un 6-3 a Thompson nel set decisivo. In campo Borges-Wu e Khachanov-Monteiro. Nel femminile avanza comodamente Garcia. Rodina a sorpresa avanti 6-1 con Tomljanovic.

01:54 - Kyrgios show, vince in quattro

"Non mi aspettavo una battaglia del genere, poteva andare da una parte come dall'altra. Bonzi ha letto benissimo il mio servizio oggi", Nick Kyrgios è stato a un passo dal quinto set quando si era ritrovato sotto 4-4 0-40, ma ha infilato una striscia di 9 punti consecutivi per chiudere la partita.

01:50 - Campionessa senza tempo

Un mix di rispetto e timore reverenziale, quello che si riscontra nella prestazione di Kontaveit e dalle parole della giovanissima statunitense Coco Gauff. L'estone ha cominciato piuttosto contratta, non è mai facile affrontare questo genere di partite. Kontaveit esce da un game complicatissimo, il settimo, in cui annulla tre palle break, e conduce 4-3.

01:18 - The last dance, atto II

Scende in campo Serena Williams, oggi niente strascico vistoso come due giorni fa. Dall'altra parte della rete la numero 2 del mondo Anett Kontaveit. Potrebbe essere l'ultima partita della carriera di Serena, si respira un'atmosfera particolare.

01:10 - Quanti quinti set!

Regna l'equilibrio nel tabellone maschile, hanno da poco iniziato il quinto set due delle grandi sorprese del torneo, il giustiziere di Tsitsipas, Galan, e l'australiano Thompson che ha battuto il nostro Lorenzo Sonego. Quinto set anche nel derby a stelle e strisce tra Paul e Korda. Aria di decider anche sul Campo 12, Davidovich è 5-0 nel quarto contro Fucsovics.

01:05 - Bonzi accorcia le distanze

Kyrgios fa Kyrgios, in questo caso particolare ce l'ha a morte con il suo angolo. Encomiabile il francese che rimane attaccato al match e soprattutto non si fa influenzare dalle bizze dell'australiano...

00:30 - Kyrgios avanti 2-0

Kyrgios vince anche il secondo set cogliendo il break finale e ora conduce 7-6 (3) 6-4. Sugli altri campi, Sebastian Korda ha ribaltato il punteggio e ora conduce 0-6 6-3 6-4 su Tommy Paul; un set pari fra Dadidovich e Fucsovics, 7-6 5-7; Ruud avanti 6-7 6-4 6-4 su Tim van Rijthoven.

23:45 - Kyrgios vince il primo set

Nick Kyrgios dà una spallata a Bonzi, vincendo il tie-break del primo set: 7-6 (3). Sugli altri campi, un set pari fra Sebastian Korda e Tommy Paul (derby americano), Davidovich avanti di un tie-break (3) su Fucsovics e due set di gran bel match, fra Tim van Rijthoven e Casper Ruud. Olandese avanti 7-6 (4), 4-6.

23:20 - Cori Gauff raggiunge Madison Keys

Cori Gauff centra intanto il terzo turno battendo la romena Ruse 6-2 7-6 (4). Sarà un derby americano con Madison Keys che, ahinoi, ha eliminato Camila Giorgi ultima rappresentante italiana.

23:15 - E' il momento di Kyrgios

Nick Kyrgios, finalista a Wimbledon, affronta il francese Benjamin Bonzi sull'Armstrong.

23:00 - Nella notte fari puntati su Serena

Dopo il successo all'esordio contro Kovinic, torna in campo Serena Williams. La statunitense sfida la numero 2 del mondo Anett Kontaveit, in quello che può davvero essere l'ultimo match di singolare della carriera.

22:41 - Le partite in corso

Coco Gauff ha vinto il primo ed è in lotta nel secondo contro la rumena Ruse, chi vince sfida Keys. In campo anche Kyrgios contro il francese Bonzi (match appena iniziato), e poi il derby statunitense Paul-Korda, Ruud-van Rijthoven, Davidovich Fokina-Fucsovics, Tabilo-Wolf e Galan Riveros-Thompson.

22:29 - Giorgi eliminata

Esce di scena anche l'ultima italiana impegnata nel tabellone femminile. Camila Giorgi serve per il match sul 5-3 del terzo set, ma si fa rimontare da Madison Keys, che si impone per 6-4 5-7 7-6.

22:13 - Berrettini al 3° turno!

Che sudata, ma alla fine arriva il successo per Matteo Berrettini! L'azzurro supera il francese Hugo Grenier per 2-6 6-1 7-6 7-6 in 3 ore e 25 minuti. Al terzo turno troverà Andy Murray!

21:30 - Giorgi al terzo set!

Il ruggito di Camila! Converte il quinto set point e trascina Keys al decider! Un po' più timida nelle ultime fasi di gioco l'americana, la marchigiana ne approfitta per sparare due risposte delle sue.

21:20 - Nava sparisce dal campo, Murray passa in 4

Monologo britannico dopo lo straordinario primo set giocato alla grande da entrambi i contendenti. Potrebbe essere lui il prossimo avversario di Matteo Berrettini.

21:08 - Molti match femminili in campo

Sono al terzo Riske e Osorio. La giustiziera di halep, l'ucraina Snigur, è in difficoltà contro Marino. Si stanno giocando anche Dart-Galfi e Kudermetova-Zanevska. Giorgi prova a ribellarsi, è avanti 4-3 nel secondo dopo aver perso il primo.

21:00 - Berrettini vince il terzo al tiebreak!

Parziale senza grossi slanci in cui è stato il servizio a farla da padrone. Nel tiebreak l'azzurro trova l'affondo giusto, vince uno dei punti più belli dell'incontro e rimette le cose a posto.

20:50 - Murray pilota automatico, 6-1

Nava si è completamente disunito dopo il primo set superlativo, è sotto di un break anche nel quarto. Conclude Cachin, rimonta due set alla wild card americana Holt e centra il terzo turno. Vincono i rispettivi match di primi turno interrotti ieri anche Carballes Baena e Kubler.

20:42 - Giorgi sotto di un set

Il primo parziale va a Keys con l'ultimo game a zero. Peccato per il break iniziale, ma Camila ha giocato un parziale incerto di 4 doppi falli e 16 errori non forzati.

20:22 - Murray pareggia i conti

Vistoso calo di nava da metà del secondo parziale, un po' lento nella ricerca di palla concede molti errori gratuiti. Lo scozzese fa suo il secondo set 6-3.

20:15 - Panoramica dai campi

Avanza al terzo turno Carreno Busta, annullando 6 set-point a Bublik, che fallisce così nel tentativo di portare la partita al quinto. Infuria la battaglia sul Campo 12 con Holt e Cachin appaita 4-4 al quinto. Al secondo turno anche De Minaur e Moutet.

20:07 - Tocca a Camila Giorgi

Salta un'altra testa di serie importante a Flushing Meadows! Wang rimonta ed elimina Sakkari 3-6 7-5 7-5. Dopo un avvio complicato nel primo turno con Bondar, l'azzurra ha messo la quinta ed espresso un livello di gioco che fa ben sperare per il prosieguo del torneo. Stasera dall'altra parte della rete c'è Madison Keys.

19:50 - Reazione di Berrettini, un set pari

Ha decisamente cambiato marcia il romano, sale in cattedra e risponde con un convincente 6-1 all'arrembaggio del francese.

19:35 - Nava vince il primo set

Partita sin qui encomiabile da parte del giovane americano che strappa il servizio con un passante incredibile e si esalta. Murray recrimina dieci palle game non sfruttate in ben quattro game diversi. Un'ora e 31 minuti per questo primo set.

19:20 - Berrettini in difficoltà

Doccia fredda per l'azzurro che cede un brutto primo set a Grenier con il punteggio di 6-2, ma ci aspettiamo una reazione. Molto falloso con il dritto in questo avvio.

19:10 - Secondo a Wang, 7-5

La terza testa di serie Maria Sakkari è costretta un'altra volta al set decisivo, slitta l'ingresso in campo di Giorgi. Garin porta De Minaur al quarto set, Moutet e Carreno avanti due set a uno nei rispettivi match.

19:00 - Match impegnativo per Murray

Nava sta riservando più difficoltà del previsto, il britannico dopo cinquanta minuti di gioco e un paio di game lunghissimi è ancora inchiodato sul 4-3 Nava, senza break. Cinque in totale le palle break non sfruttate da Murray.

18:50 - Giro dai campi

Grandi battaglie nel maschile: un set pari tra Carreno e Bublik, così come tra Moutet e Van de Zandschulp. La wild card statunitense Holt è a un passo dal battere Cachin e raggiungere un incredibile terzo turno. Nel femminile passeggiano Jabeur e Rogers. Sakkari in lotta nel secondo con Wang, al termine di quest'incontro giocherà Camila Giorgi.

18:30 - E' il momento di Matteo Berrettini

Torna in campo il romano, che dopo le eliminazioni di Tsitsipas e Fritz ha un'occasione ghiotta nel proprio spicchio di tabellone per guadagnare punti vitali per la rincorsa alle Finals di Torino. Il prossimo ostacolo è il francese Grenier, lucky loser, aveva superato Etcheverry al primo turno.

18:00 - Torna Andy Murray

Il programma del centrale lo apre Andy Murray, che ha vinto lo US Open dieci anni fa e forse alla sua ultima edizione affronta lo statunitense Emilio Nava.

17:45 - I primi parziali

I primi parziali di oggi li vincono Maria Sakkari contro Wang, 6-3, Ons Jabeur contro Mandlik (7-5) e Shelby Rogers su Kuzmova (7-5).

17:30 - Il match del giorno

Serena WILLIAMS vs Anett KONTAVEIT all'una di notte sull'Arthur Ashe

Secondo appuntamento con il 'last dance' di Serena. La Williams, dopo la vittoria su Kovinic al primo turno, cerca il bis. Sfida l'attuale n°2 del mondo in sostanziale crisi però di risultati nell'ultimo periodo. Ci sarà ancora il pubblico tutto dalla parte di Serena, che se dovesse uscire vincitrice anche da questa sfida inizierebbe ad avere un percoso potenzialmente interessante.

17:15 - GLI ITALIANI IN CAMPO NEL DAY 3

Camila GIORGI vs Madison KEYS - secondo match campo Armstrong

Matteo BERRETTINI [13] vs. Hugo GRENIER - secondo match campo Granstand

17:00 - L'order of play di oggi

Oggi sul centrale Andy Murray, Coco Gauff, Serena Williams e Daniil Medvedev. Per l'Italia Camila Giorgi e Matteo Berrettini.

