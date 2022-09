Al via il Day 4 degli US Open : la parte bassa del tabellone newyorkese metterà a confronto tanti big, tra cui tre italiani. Con l'eliminazione di Camila Giorgi , l'Italia perde l'ultima rappresentante del tabellone femminile, mentre oggi Jannik Sinner , Lorenzo Musetti e Fabio Fognini proveranno a resistere oltre il secondo turno. L'altoatesino è atteso al test Eubanks, il carrarino sfiderà il neerlandese Brouwers, mentre il taggiasco sarà impegnato nel match di lusso contro Rafa Nadal. In serata scenderà in campo anche Carlos Alcaraz, contro l'argentino Coria. Nel femminile spiccano i nomi di Iga Swiatek e Sloane Stephens, testa a testa per un ticket al terzo turno.

17:50 - Cilic e Pegula avanti, bagel Alexandrova

Ad

Si sono chiusi i primi set della mattinata newyorkese: Marin Cilic non ha concesso alcuna palla break a Ramos Vinolas, navigando verso un agevole 6-3. Sul campo dove si sta scaldando Sinner, Jessica Pegula ha chiuso il suo primo set sul 6-4: l'americana ha prevalso tre break a due sulla Sasnovich in un primo parziale più sofferto del previsto. Sugli altri campi brilla il bagel della russa Alexandrova ai danni dell'americana Lauren Davis, mentre Azarenka chiude il suo primo atto 6-2 su Kostyuk.

US Open Programma, calendario, risultati, orari, date e dove vederlo in tv e live streaming 27/08/2022 ALLE 08:02

17:45 - Tennis 360: l'analisi del Day 3

Simone Eterno, Jacopo Lo Monaco e Roberta Vinci analizzano la 4a giornata del torneo: Serena Williams e una vittoria sulla n°2 del mondo che cambia le prospettive del suo torneo - e apre una discussione sul circuito femminile. Tennis 360 è in onda ogni giorno sulla pagina Facebook di Eurosport alle 16:00

Tennis 360, Ep. 4: la vittoria su Kontaveit cambia le prospettive di Serena

17:15 - Ai blocchi di partenza

Si gioca già su 7 campi: nel maschile il match da tenere d'occhio è quello tra Marin Cilic (testa di serie numero 15) e Ramos Vinolas. In coros anche Duckworth-Evans e Coric-Brooksby. Nel femminile tante bandiere a stelle e strisce: Pegula scende in campo con Sasnovic - dopo di loro, sul campo Louis Armstrong, sarà il momento di Sinner-Eubanks - e Davis allo scoglio Aleksandrova. Oltre a loro, Vika Azarenka ha appena inaugurato il match contro Kostyuk, mentre Belinda Bencic affronta Cirstea.

17:00 - GLI ITALIANI IN CAMPO NEL DAY 4

Cristopher EUBANKS vs Jannik SINNER [11] - secondo match campo Armstrong

Gijls BROUWER vs Lorenzo MUSETTI [26] - terzo match campo 10

Fabio FOGNINI vs Rafael NADAL - dall'1 sull'Arthur Ashe

Musetti: "Non ho mai giocato così tanto, fisicamente stavo meglio di Goffin"

17:00 - L'order of play di oggi

Oggi sul Centrale, a partire dalle 18:00, Swiatek-Stephens e a seguire Alcaraz-Coria. A chiudere il programma Fognini-Nadal.

Sinner: “US Open sempre speciali per me, all’inizio ero teso”

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui gli US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del quarto Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Facebook Live con Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno

Appuntamento con Tennis360, il nostro show digitale sul tennis, che ritorna su Facebook ogni giorno in diretta alle ore 16:00. Potrete interagire con i nostri Jacopo Lo Monaco, Simone Eterno e Roberta Vinci, e i loro ospiti, per parlare di tutti i principali argomenti dello slam di New York. Vi aspettiamo...

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

US Open US Open, prize money da record: quanto si guadagna per ogni vittoria 25/08/2022 ALLE 08:10