Tennis 360 su Musetti

Nella 5a puntata di Tennis 360 Simone Eterno, Jacopo Lo Monaco e Roberta Vinci commentano i progressi mostrati da Musetti durante il torneo e la stagione.

Musetti può crescere ancora, ma la strada è quella giusta

US Open Programma, calendario, risultati, orari, date e dove vederlo in tv e live streaming 27/08/2022 ALLE 08:02

18:05 - Primo set di Rogers contro Jabeur

In un match molto equilibrato "verso il basso" fra Ons Jabeur e Shelby Rogers, con 4 break nei primi 6 game e sempre chance contro il servizio, la statunitense giova d'un ultimo decimo gioco gettato via dalla quinta testa di serie, finalista a Wimbledon. Rogers avanti 6-4.

18:00 - Murray-Berrettini LIVE

17:45 - Tennis 360 Preview

In apertura di programma, Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno hanno analizzato i temi del giorno e fatto un passo indietro per commentare i successi di Sinner, Musetti e il big-match tra Fognini e Nadal.

Tennis 360, Ep. 5: Musetti e Sinner vincono. Fognini non supera Nadal

17:30 - Il programma femminile

Oltre a Serena Williams, l'ordine di gioco propone anche il derby statunitense fra la predestinata Cori Gauff e la finalista 2017 Madison Keys e il match, all'una di notte sull'Armstrong, fra la campionessa 2019 Bianca Andreescu e la vincitrice di Cincinnati (dalle qualificazioni) Caroline Garcia. Ma intanto sono in campo la numero 5 Ons Jabeur contro Shelby Rogers.

Bianca Andreescu savoure son sacre à l'US Open 2019 Credit Foto Getty Images

17:15 - Da Berrettini a Serena Williams

Anche se la scorsa notte ha perso in doppio con la sorella Venus , Serena Williams danza a New York per l'ultima volta in carriera e non si sa quando (purtroppo) suonerà l'ultima canzone. Battute Kovinic e Kontaveit, stanotte affronterà Ajla Tomljanovic e poi sul centrale verrà la volta del campione in carica Daniil Medvedev.

Tennis 360, Ep. 4: la vittoria su Kontaveit cambia le prospettive di Serena

Il programma dell'Arthur Ashe dalle 18:00...

A. Murray v M. Berrettini [13]

M. Keys [20] v C. Gauff [12]

... E quello serale dall'una di notte...

A. Tomljanovic v S. Williams

D. Medvedev [1] v Y. Wu

Berrettini: "L'umidità qui è un fattore. Con Murray sarà battaglia"

17:10 - Il match del giorno

Andy Murray v Matteo Berrettini - alle 18:00 sull'Arthur Ashe

Due generazioni di tennis a confronto. Il trentacinquenne Andy Murray che gioca con un'anca in titanio e ha vinto tutto alla Ringo Starr, compreso lo US Open nel 2012, nell'era di Djokovic, Federer e Nadal. Il ventiseienne Matteo Berrettini, che a New York ha disputato la semifinale nel 2019 e sogna, 46 anni dopo il Roland Garros di Adriano Panatta, di essere il primo italiano a vincere uno Slam. Il match è attesissimo e sarà il loro quarto e forse ultimo confronto: Murray ha vinto a Pechino nel 2019, Matteo al Queen's l'anno scorso e a Stoccarda quest'anno (poi campione in e su erba). E' anche un po' la sfida tra il miglior servizio e quello che certamente è stato il miglior difensore del circuito. Che bello.

Berrettini trionfa a Stoccarda: rivivi la finale con Murray in 90"

17:00 - Via al terzo turno

Ci siamo. Dopo la preparazione sul cemento americano, ecco gli US Open, l’ultimo Slam dell'anno. Al tabellone principale di New York sono iscritti 128 giocatori e 128 giocatrici con 64 teste di serie. La nutrita spedizione azzurra contava 10 elementi in partenza (5 nel main draw maschile, 5 in quello femminile). Oggi niziano i match di terzo turno con l'atteso match fra il campione 2012 Andy Murray e il nostro Matteo Berrettini, alle 18:00 sul centrale di Flushing Meadows. E all'una di notte, sempre sull'Arthur Ashe, la terza puntata dell'ultima danza di Serena Williams: affronterà Ajla Tmoljanovic prima del match fra il campione in carica Daniil Maedvedev e Yibing Wu.

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

