Ci siamo. Dopo la preparazione sul cemento americano, ecco gli US Open, l’ultimo Slam dell'anno. Al tabellone principale di New York sono iscritti 128 giocatori e 128 giocatrici con 64 teste di serie. La nutrita spedizione azzurra conta 10 elementi (5 nel main draw maschile, 5 in quello femminile) con quattro teste di serie, ovvero Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti da una parte e Martina Trevisan dall’altra. Al via il 29 agosto, grazie alla loro posizione nei rispettivi ranking, ci saranno anche Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, mentre dalle qualificazioni si è aggiunta la sola Elisabetta Cocciaretto (partivano in 22). Nel primo giorno di gare debuttano Berrettini, Giorgi, Trevisan e Sonego. Tra i big Medvedev, Tsitsipas e Serena Williams.

Ad

Il match del giorno

US Open Da Sinner e Berrettini a Trevisan: il borsino dei 10 azzurri UN' ORA FA

Danka KOVINIC vs Serena WILLIAMS - dall'1 sull'Arthur Ashe Stadium

Nessuno nell’era Open ha vinto più di Serena Williams quando si parla di tennis femminile. 23 titoli dello Slam e una percentuale dell’85% di successi in match ufficiali (856 partite vinte, 155 sconfitte). Sarà l'ultimo torneo di una leggenda assoluta di questa disciplina, una figura che ha rappresentato come il tennis non fosse uno sport d'elite ma un fenomeno popolare. L'ultima avversaria di Serena potrebbe essere Kovinic, nata in Montenegro nel 1994, numero 80 del mondo, infatti, giustiziera di Emma Raducanu all’ultimo Australian Open in una sfida durata più di tre ore. Match da non perdere per nulla al mondo.

Gli italiani in campo nel day 1

Matteo BERRETTINI [13] vs Nicolas JARRY - secondo match campo 17

Camila GIORGI vs Anna BONDAR - secondo match campo 6

Martina TREVISAN [27] vs Evgeniya RODINA - terzo match campo 11

Lorenzo SONEGO vs Jordan THOMPSON - quarto match campo 11

Il programma completo di lunedì 29 agosto

Arthur Ashe Stadium - dalle ore 18:00

Daniil MEDVEDEV [1] - Stefan KOZLOV

Leolia JEANJEAN - Coco GAUFF [12]

Arthur Ashe Stadium - dall'1

Danka KOVINIC - Serena WILLIAMS

Nick KYRGIOS [23] - Thanasi KOKKINAKIS

Louis Armstrong Stadium - dalle ore 17:00

Francisco CERUNDOLO [24] - Andy MURRAY

Simona HALEP [7] - Daria SNIGUR

Madison KEYS [20] - Dayana YASTREMSKA

Louis Armstrong Stadium - dall'1

Stefanos TSITSIPAS [4] - Daniel Elahi GALAN

Leylah FERNANDEZ [14] - Oceane DODIN

Grandstand - dalle ore 17:00

Tatjana MARIA - Maria SAKKARI [3]

Harmony TAN - Bianca ANDREESCU

Alexander RITSCHARD - Felix AUGER-ALIASSIME [6]

Taylor FRITZ [10] - Brandon HOLT

Court 17 - dalle ore 17:00

Kamilla RAKHIMOVA - Caroline GARCIA [17]

Nicolas JARRY - Matteo BERRETTINI [13]

Pablo CARRENO BUSTA [12] - Dominic THIEM

Jacqueline Adina CRISTIAN - Anett KONTAVEIT [2]

Court 5 - dalle ore 17:00

J.J. WOLF - Roberto BAUTISTA AGUT [16]

Stanislas WAWRINKA - Corentin MOUTET

Ons JABEUR [5] - Madison BRENGLE

Arantxa RUS - Shelby ROGERS [31]

Court 10 - dalle ore 17:00

Yoshito NISHIOKA - Alejandro DAVIDOVICH FOKINA

Ben SHELTON - Nuno BORGES

Fernanda CONTRERAS GOMEZ - Barbora KREJCIKOVA [23]

Viktoria KUZMOVA - Sara SORRIBES TORMO

Court 13 - dalle ore 17:00

Ann LI - Maria OSORIO SERRANO

Yibing WU - Nikoloz BASILASHVILI [31]

Karen KHACHANOV [27] - Denis KUDLA

Shuai ZHANG - Jil TEICHMANN [30]

Court 4 - dalle ore 17:00

Sebastian KORDA - Facundo BAGNIS

Beatriz HADDAD MAIA - Ana KONJUH

Alex MOLCAN - Thiago MONTEIRO

Nadia PODOROSKA - Anna SCHMIEDLOVA

Court 6 - dalle ore 17:00

Zhizhen ZHANG - Tim VAN RIJTHOVEN

Camila GIORGI - Anna BONDAR

Elena RUSE - Daria SAVILLE

Benjamin BONZI - Ugo HUMBERT

Court 7 - dalle ore 17:00

John MILLMAN - Emilio NAVA

Filip KRAJINOVIC - Alex DE MINAUR

Karolina MUCHOVA - Ajla TOMLJANOVIC

Sara BEJLEK - Ludmilla SAMSONOVA

Court 8 - dalle ore 17:00

Veronika KUDERMETOVA [18] - Donna VEKIC

Tomas Martin ETCHEVERRY - Pablo ANDUJAR

Tomas MACHAC - Botic VAN DE ZANDSCHULP

Court 9 - dalle ore 17:00

Alejandro TABILO - Kamil MAJCHRZAK

Elizabeth MANDLIK - Tamara ZIDANSEK

Magdalena FRECH - Rebecca MARINO

Jack DRAPER - Emil RUUSUVUORI

Court 11 - dalle ore 17:00

Tommy PAUL [29] - Bernabe ZAPATA MIRALLES

Coco VANDEWEGHE - Marina ZANEVSKA

Martina TREVISAN [27] - Evgeniya RODINA

Lorenzo SONEGO - Jordan THOMPSON

Court 12 - dalle ore 17:00

Alison RISKE [29] - Eleana YU

Kyle EDMUND - Casper RUUD [5]

Harriet DART - Daria KASATKINA [10]

Alexander BUBLIK - Hugo GASTON

Court 14 - dalle ore 17:00

Rebecca PETERSON - Anna KALINSKAYA

Marton FUCSOVICS - Maxime CRESSY [30]

Cristian GARIN - Jiri LEHECKA

Elina AVANESYAN - Aleksandra KRUNIC

Court 15 - dalle ore 17:00

Quentin HALYS - Arthur RINDERKNECH

Nuria PARRIZAS DIAZ - Dalma GALFI

Diane PARRY - Xiyu WANG

Aljaz BEDENE - Pedro CACHIN

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui gli US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del quarto Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Facebook Live con Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno

Appuntamento con Tennis360, il nostro show digitale sul tennis, che ritorna su Facebook ogni giorno in diretta alle ore 16:00. Potrete interagire con i nostri Jacopo Lo Monaco, Simone Eterno e Roberta Vinci, e i loro ospiti, per parlare di tutti i principali argomenti dello slam di New York. Vi aspettiamo...

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

US Open Programma, calendario, risultati, orari, date e dove vederlo in tv e live streaming 3 ORE FA