Ci siamo. Dopo la preparazione sul cemento americano, ecco gli US Open, l’ultimo Slam dell'anno. Al tabellone principale di New York sono iscritti 128 giocatori e 128 giocatrici con 64 teste di serie. La nutrita spedizione azzurra conta 10 elementi (5 nel main draw maschile, 5 in quello femminile) con quattro teste di serie, ovvero Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti da una parte e Martina Trevisan dall’altra.

Ad

Il match del giorno

US Open Serena verso l'ultimo US Open: "Come farò a non piangere?" 25/08/2022 ALLE 09:00

Emma RADUCANU vs Alizé CORNET - dall'1 sul Loius Armstrong

Tocca alla campionessa in carica che ha il compito di provare a non farsi sorprendere a un anno esatto da un trionfo che non è poi riuscita a gestire sugli altri campi in giro per il mondo. La britannica non si è mai più espressa al livello dell'anno scorso e qui è ulteriormente sotto pressione. Trova un primo turno complicatissimo: Alizé Cornet, la donna capace di fermare le 37 vittorie consecutive di Iga Swiatek. E' il match del giorno in quanto tutt'altro che scontato.

Gli italiani in campo nel day 2

Iga SWIATEK [13] vs Jasmine PAOLINI - primo match campo Armstrong

Jannik SINNER vs Daniel ALTMAIER - terzo match campo Armstrong

Lauren DAVIS vs Lucia BRONZETTI - terzo match campo 10

Lorenzo MUSETTI [27] vs David GOFFIN - terzo match campo 12

Fabio FOGNINI vs. Aslan KARATSEV - quarto match campo 13

Elisabetta COCCIARETTO vs. Aliaksandra SASNOVICH - secondo match campo 15

Il programma completo di martedì 30 agosto

Arthur Ashe Stadium - dalle ore 18:00

Carlos ALCARZ [3] - Sebastian BAEZ

Alison VAN UTYVANCK - Venus WILLIAMS

Arthur Ashe Stadium - dall'1

Rinky HIJIKATA - Rafael NADAL [2]

Naomi OSAKA - Danielle COLLINS [19]

Louis Armstrong Stadium - dalle ore 17:00

Iga SWIATEK [1] - Jasmine PAOLINI

Greet MINNER - Sloane STEPHENS

Jannik SINNER [11] - Daniel ALTMAIER

Louis Armstrong Stadium - dall'1

Emma RADUCANU [11] - Alizé CORNET

Diego SCHWARTZMAN [14] - Jack SOCK

Grandstand - dalle ore 17:00

Viktorija GOLUBIC - Jessica PEGULA [8]

John ISNER - Federico DELBONIS

Marin CILIC - Maximilian MARTERER

Amanda ANISIMOVA [24] - Yulia PUTINTSEVA

Court 17 - dalle ore 17:00

Grigor DIMITROV [17] - Steve JOHNSON

Erika ANDREEVA - Petra KVITOVA [21]

Paula BADOSA [4] - Lesia TSURENKO

Marco GIRON - Frances TIAFOE [22]

Court 10 - dalle ore 17:00

Cathrine HARRISON - Roberto SABALENKA [6]

Jiri VESELY - Daniel EVANS

Lauren DAVIS - Lucia BRONZETTI

Marc-Andrea HUESLER - Shelby SHAPOVALOV [19]

Court 12 - dalle ore 17:00

Brandon NAKASHIMA - Pavel KOTOV

Elena RYBAKINA [25] - Clara BUREL

David GOFFIN - Lorenzo MUSETTI [26]

Sofia KENIN - Jule NIEMEIER

Court 13 - dalle ore 17:00

Laura SIGEMUND - Sorana CIRSTEA

Claire LIU - Anastasia POTAPOVA

Pedro MARTIENZ - Christopher EUBANKS

Fabio FOGNINI - Aslan KARATSEV

Court 15 - dalle ore 17:00

Taro DANIEL - Richard GASQUET

Elisabetta COCCIARETTO - Aliaksandra SASNOVICH

Varvara GRACHEVA - Petra MARTIC

Jason KUBLER - Mikael YMER

Court 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 14

La programmazione completa di tutti gli altri campi secondari, così come quella dei principali, per martedì 30 agosto allo US Open 2022 potete trovarla a questo link: clicca qui

Osaka: "Serena è la più grande, non sarei qui senza di lei"

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui gli US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del quarto Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Facebook Live con Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno

Appuntamento con Tennis360, il nostro show digitale sul tennis, che ritorna su Facebook ogni giorno in diretta alle ore 16:00. Potrete interagire con i nostri Jacopo Lo Monaco, Simone Eterno e Roberta Vinci, e i loro ospiti, per parlare di tutti i principali argomenti dello slam di New York. Vi aspettiamo...

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

Daniil Medvedev, la top 5 dei colpi più belli

US Open TUTTO FACILE PER MEDVEDEV! GLI HIGHLIGHTS DELLA VITTORIA SU KOZLOV UN' ORA FA