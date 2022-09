Ci siamo. Dopo la preparazione sul cemento americano, ecco gli US Open , l’ultimo Slam dell'anno. Al tabellone principale di New York sono iscritti 128 giocatori e 128 giocatrici con 64 teste di serie. La nutrita spedizione azzurra contava 10 elementi in partenza (5 nel main draw maschile, 5 in quello femminile). Al via gli ottavi di finale ed è subito spettacolo: Matteo Berrettini infatti apre le danze alle ore 17 sul Louis Armostrong contro lo spagnolo Davidovich Fokina, mentre più avanti c'è spazio per uno splendido scontro tra Medvedev e Kyrgios sull'Arthur Ashe.

Il match del giorno

Domenica ore 17: Alejandro Davidovich Fokina - Matteo Berrettini

"Ho giocato contro Matteo una volta e ci siamo allenati una settimana prima degli US Open. Ci conosciamo bene e sarà una dura battaglia. Ora ho più fiducia rispetto al primo giorno. Sto giocando meglio e sono convinto di poter vincere l'incontro". Potrete guardare l'incontro LIVE su Discovery + e su Eurosport 2. Occhi puntati su Matteo Berrettini, che agli ottavi di finale degli US Open affronta Alejandro Davidovich-Fokina: obiettivo quarti per il tennista azzurro, da conquistare per la terza volta nelle ultime quattro apparizioni. Il 23enne spagnolo, che quest'anno ha raggiunto la finale a Monte Carlo, ha affrontato Berrettini solo in una occasione, proprio nel torneo monegasco lo scorso anno, battendolo in due set. Matteo in quella occasione però era al rientro da un infortunio ed era in fase di recupero.

Berrettini perde un set, ma stende anche Murray: rivivi il match in 182''

Il programma completo di domenica 4 settembre

Arthur Ashe Stadium - dalle ore 18:00

C. Moutet v C. Ruud

S. Zhang v C. Gauff (12)

Arthur Ashe Stadium - dall'una

D. Medvedev (1) v N. Kyrgios (23)

O. Jabeur (5) v V. Kudermetova (18)

Louis Armstrong Stadium - dalle ore 17:00

A. Davidovich Fokina v M. Berrettini (13)

C. Garcia (17) v A. Riske-Amritraj (29)

P. Carreno Busta (12) v K. Khachanov (27)

L. Samsonova v A. Tomljanovic

La programmazione completa di tutti gli altri campi secondari, così come quella dei principali, per venerdì 2 settembre allo US Open 2022 potete trovarla a questo link: ORARI US OPEN

Serena è uno spettacolo fino alla fine: la sua Top 5 a New York

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui gli US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del quarto Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Facebook Live con Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno

Appuntamento con Tennis360, il nostro show digitale sul tennis, che ritorna su Facebook ogni giorno in diretta alle ore 16:00. Potrete interagire con i nostri Jacopo Lo Monaco, Simone Eterno e Roberta Vinci, e i loro ospiti, per parlare di tutti i principali argomenti dello slam di New York. Vi aspettiamo...

