Us Open 2022 - Lorenzo Musetti gioca bene solo un set, Ivashka vince con merito in 4 parziali: riviv

US OPEN - Si chiude al termine della prima settimana l’esperienza di Lorenzo Musetti all’US Open 2022. La testa di serie numero 26 viene sconfitta in quattro set dal bielorusso Ilya Ivashka (6-4 3-6 6-2 6-3) in due ore e quarantatré minuti. Non si è vista quest’oggi la brillantezza dell’azzurro, che si è ritrovato a fare il gioco di un avversario molto più smaliziato sul cemento.

