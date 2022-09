New York si conferma lo Slam preferito da Matteo Berrettini: il tennista romano raggiunge per il quarto anno consecutivo gli ottavi a Flushing Meadows battendo anche l'ex numero 1 al mondo Andy Murray. Un match dominato sotto il profilo tattico dall'azzurro che passa 6-4 6-4 6-7 6-3 e ora incrocia il cammino di Davidovich Fokina (unico precedente a Montecarlo nel 2021 vinto dallo spagnolo). Sabato Jannik Sinner e Lorenzo Musetti proveranno a eguagliarlo.

Berrettini: "Con Murray è sempre una lotta, sono riuscito a restare tranquillo"

La cronaca del match

Sull'Arthur Ashe nei primi game va in scena una partita di scacchi: i due giocatori si studiano senza azzardare colpi proibiti. Ad ogni azione corrisponde una controreazione, si percepisce la tensione di due atleti che si rispettano. Matteo domina col servizio, Murray in risposta. Poche chance di sbloccarla. Dopo una palla break cancellata per parte, però, un'accelerazione dell'azzurro e uno sciagurato doppio fallo dello scozzese regalano all'allievo di Vincenzo Santopadre il primo sorpasso nel settimo game. Da qui in poi Berrettini infila 11 punti consecutivi al servizio e chiude 6-4.

Sulle ali dell'entusiasmo, Matteo allunga anche nel secondo parziale, ma Murray ha la forza di piazzare il controbreak. Dalle tribune Ivan Lendl abbozza un "continua a muoverlo". Il livello di gioco si alza, il pubblico si esalta. Si procede on serve fino all'ottavo game, in cui Berrettini si inventa il punto del match con una fucilata di diritto e una carezza di rovescio e ottiene tre palle break. Alla seconda ancora un doppio fallo condanna l'ex n° 1 del mondo. Il romano dopo un'ora e mezza è avanti 6-4 6-4.

Berrettini on fire: fucilata di diritto, carezza di rovescio. Murray ko

Lo scozzese sembra aver tirato i remi in barca. In ben tre turni di battuta dell'avversario l'azzurro sale 15-40, ma Murray li difende con le unghie e con i denti. Supportato dal Centrale, il 35enne di Glasgow trascina la contesa al tie-break (salvando in tutto 8 palle break). Pronti-via Matteo lucida l'incrocio delle linee con il diritto, ma poi commette due gratuiti con lo stesso colpo. Male, molto male. Anche perchè Berrettini, che in tutto il 3° set ha perso solo 7 punti col servizio, ne perde 4 su 4. Morale? 7-1 e si va al quarto set.

Magia di Berrettini: sassata impressionante all'inizio del tie-break

Il parziale si apre con break e controbreak esattamente come il secondo. Anche l'azzurro inizia ad accusare la stanchezza e sul 3-3 è costretto a prendersi un rischio col diritto dal centro del campo per annullare una palla break. Nel game successivo, però, Murray alza bandiera bianca dopo un paio di magate: break e dopo quasi 4 ore Matteo serve per il match e lo chiude. Per lui è il nono ottavo Slam in carriera, una garanzia. Più di lui solo un certo Nicola Pietrangeli (16).

