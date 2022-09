Matteo Berrettini contro Andy Murray: sarà questo uno dei match più interessanti del contro: sarà questo uno dei match più interessanti del terzo turno degli US Open 2022 . L’Azzurro, reduce dalle vittorie contro il cileno Nicolas Jarry e il francese Hugo Grenier , si troverà ad affrontare lo scozzese, ex n.1 del mondo e capace di vincere questo torneo dieci anni fa. Un tennista, quindi, dalla grande storia che sta cercando di ritagliarsi un ruolo da protagonista negli ultimi scampoli della sua carriera.

Il romano, da questo punto di vista, ha voglia di proseguire nel proprio percorso in un 2022 che di amarezze ne ha riservate troppe. Ecco che l’ostacolo è impegnativo perché Murray sta esprimendo un buon tennis e soprattutto sembra in condizione fisica adeguata.

Un aspetto che Matteo dovrà considerare con una certa attenzione, considerando che nei tre precedenti con Andy la sua unica sconfitta è stata sul cemento, pur indoor, nell’ATP500 di Pechino (Cina) del 2019. Le due vittorie del romano, infatti, sono state conquistate sull’erba: al Queen’s nel 2021 e nella Finale del torneo di Stoccarda di quest’anno.

Riepilogando schematicamente:

I precedenti Berrettini-Murray (2-1)

2019 nell’ATP di Pechino (Cina): vittoria di Murray per 7-6 (7) 7-6 (7)

2021 nel Queen’s a Londra (Gran Bretagna): vittoria di Berrettini per 6-3 6-3

2022 nell’ATP di Stoccarda: vittoria di Berrettini per 6-4 5-7 6-3

Berrettini: "L'umidità qui è un fattore. Con Murray sarà battaglia"

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

