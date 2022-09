Matteo Berrettini prosegue il suo cammino agli US Open battendo lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in una maratona al quinto set: 4-6 7-6(2) 6-3 3-6 6-2 in tre ore e 46 minuti. Ai quarti il tennista romano sfiderà il vincente tra il norvegese Casper Ruud e il francese Corentin Moutet.

La cronaca del match

Nel secondo match tra i due giocatori (il primo era stato vinto da Fokina in due set al Masters 1000 di Montecarlo del 2021) lo spagnolo parte alla grande: break in apertura che tiene fino a fine parziale. 6-3 in mezz'ora e pessimi segnali dall'atteggiamento del corpo e dalla battuta di Berrettini che con la seconda racimola solo il 43% dei punti. Nel secondo set latita la prima di servizio di Matteo e Fokina prosegue il suo monologo, mettendo la freccia e salendo 3-2. Qui il 23enne di Malaga accusa il primo passaggio a vuoto: l'allievo di Santopadre capisce il momento e alla prima palla break colpisce. Controbreak e, dopo un paio di turni di battuta tenuti a 0, arriva anche il set point sul 5-4, ma l'avversario è bravo ad annullarlo costringendo Matteo all'errore col diritto. Si va al tie-break dove il servizio&dritto di Berrettini domina (7-1).

Il tennis fatto di alti e bassi di Fokina si scontra con la maggiore continuità di Berrettini che nel terzo set è assoluto protagonista. Stupisce una statistica: in tutto il parziale l'azzurro cede solo un punto al servizio. Break in avvio e chiusura che incorniciano il 6-3 propiziato da un doppio fallo dello spagnolo. Quest'ultimo rientra in campo colpendo ogni palla a tutto braccio e mostrando una forma fisica eccezionale (soprattutto dopo i match dispendiosi con Fucsovics e Galan nei giorni scorsi). Morale? Terzo game, passante in spaccata clamoroso di Fokina, rovescio in slice a rete di Berrettini e break dell'iberico che sul 5-4 spreca un set point, ma nel game successivo porta la contesa al quinto e decisivo set.

L'ultimo parziale è la fiera del break, tre nei primi quattro game, due a favore dell'italiano. Nel sesto game l'ennesimmo colpo di scena: Davidovich Fokina, in un tentativo di spaccata, scivola e cade male su ginocchio sinistro. Lo spagnolo chiede il Medical Timeout, ma dal 3-2 e break Berrettini, momento dell'infortunio, non si gioca più alla pari: Fokina è visibilmente sofferente. Matteo prosegue dritto per la sua strada e centra la top8 in uno Slam per la quinta volta consecutiva. Tanta roba.

