dal 29 agosto al 12 settembre, infatti, si disputa la 142ª edizione degli US Open, John McEnroe, quattro volte vincitore a New York e storico opinionista di Eurosport. L'ex numero del mondo ha rilasciato una lunga intervista, in cui ha svariato su diversi temi riguardanti la racchetta. Dopo aver letto le sue parole Jannik Sinner di vincere uno Slam, dello stato di salute del tennis italiano e del finale di carriera di Roger Federer. Il grande tennis si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: quarto e ultimo Slam in calendario . C'è attesa e curiosità per capire chi saranno i principali protagonisti di quello che si preannuncia come uno dei tornei più imprevedibili degli ultimi anni. A fare da presentatore e da padrone di casa nella Grande Mela ci ha pensato, quattro volte vincitore a New York e storico opinionista di Eurosport. L'ex numero del mondo ha rilasciato una lunga intervista, in cui ha svariato su diversi temi riguardanti la racchetta. Dopo aver letto le sue parole sul trio Novak Djokovic-Rafael Nadal-Serena Williams , ecco un secondo stralcio in cui parla delle possibilità didi vincere uno Slam, dello stato di salutee del finale di carriera di

Sinner: "Io e Alcaraz come Federer e Nadal? Speriamo"

Quale consiglio daresti a Sinner questa volta?

Per prima cosa, non leggere i social. Sta facendo progressi. E’ anche cresciuto, mi sembra che sia un po’ più alto. E’ da un po’ però che non lo vedo di persona. In ogni caso questa cosa può essere un problema, la crescita di qualche centimetro. I miei due figli sono cresciuti al college, quindi è possibile. Se così fosse Jannik ci si deve anche abituare, cambiano alcune cose in campo, non è semplice. Ha scelto Cahill e basta guardare alla sua storia come allenatore. Era con Hewitt quando è diventato numero 1 del mondo, poi Agassi, Simona Halep. Penso che abbia delle ottime credenziali come allenatore e penso che potrà trasmettere a Sinner ancora più fiducia in se stesso. Penso che sia consapevole di quanto sia importante la parte mentale, ma è anche un ottimo coach a livello tecnico. Io non dico che fosse la scelta più ovvia, ma se mi chiedessero che coach devo prendere per salire di livello?”, Darren Cahill sarebbe certamente il mio primo nome nella lista. Penso che ci dovrà lavorare sopra. A Wimbledon Sinner ha dato la sensazione di potersela giocare con Djokovic, ma poi Djokovic ha alzato il suo livello e le cose sono andate come al solito. E’ un processo di crescita quello di Sinner però è già iniziato da tempo. Credo che dovremo guardare ai prossimi 6 mesi o un anno e capire dove sarà arrivato, vedere se sarà capace di rimanere costantemente in Top10 e diventare una minaccia per tutti negli slam. Perché credo assolutamente che Sinner possa vincere più di uno Slam.

Che succede al tennis italiano? Chi sarà il primo italiano a vincere uno slam tra Sinner, Berrettini o Musetti e chi ti piace di più?

Prima di tutto, gli italiani sono un popolo passionale. Mi è sempre piaciuto giocare in Italia perché ho sempre avuto la sensazione che provassro ciò che io provavo in campo. Detto questo, non so cosa succeda al tennis italiano. Quello che ho capito io fin qui è che hanno investito molto in eventi minori, in tornei satellite, nei Challenger; sono riusciti a lavorare bene a livello minore che credo sia una cosa importante per tutti i paesi. Non so a livello struttuale cosa abbiano cambiato, ma di certo c’è grande fermento. Berrettini ha fatto finale a Wimbledon, adesso è sceso un po’ in classifica ma è stato sfortunato: prima per la questione dei punti e poi perché effettivamente non è riuscito a giocare. Adesso sta cercando di ritrovare un po’ di fiducia. Musetti invece deve ancora provare di poter giocare ad alto livello sui campi veloci, ma è uno che impara in fretta e soprattutto è ancora giovane. Come già detto per me è Sinner il giocatore con più probabilità di vincere uno slam, è sicuramente quello più vicino. Ripeto: penso che vincerà degli Slam. Berrettini ci è arrivato per primo, è stato quello ad andarci più vicino prima di Sinner. Al momento forse potrebbe diventare Berrettini il primo a vincere per rispondere alla tua domanda, ma tutto questo può cambiare in fretta. Penso che entro il prossimo Australian Open questa gerarchia possa già essere cambiata in favore di Sinner.

Quale sarebbe il suo consiglio a Roger Federer su come concludere la sua carriera: un tour d'addio o un taglio netto?

Questa è una domanda enorme, ma non sono in grado di darvi una risposta assoluta. Per quanto mi riguarda, non volevo il tour d'addio, ma lui è ovviamente in una posizione molto diversa da quella in cui mi trovavo io. Dipende dalla persona, ad alcune persone piace, sono sommerse di regali e amore - chi non lo farebbe? Ma allo stesso tempo, io non credo che Roger voglia scendere in campo e perdere al primo o al secondo turno e ha 41 anni.

Pensavo che avrebbe giocato la Laver Cup e poi sarebbe andato a Basilea e si sarebbe ritirato. Sembrava avere senso, perché il fisico non era in grado di raggiungere il livello di cui aveva bisogno. Ma lui ha detto che vuole giocare l'anno prossimo e chi sono io per dire che non dovrebbe farlo? Dovrebbe assolutamente fare quello che vuole. Quindi, non lo so, ma se vuole giocare l'anno prossimo e sta pensando di giocare l'Australia Open, o di giocare questi eventi, sa cosa serve per farlo - e non andrà lì per perdere al primo turno. Sarà una decisione interessante quella che prenderà, non so cosa succederà. È il più bel giocatore che abbia mai visto ed è l'incarnazione della classe.

