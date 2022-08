Daniil Medvedev, Sir Andy Murray che, vincitore dieci anni fa a New York, potrebbe essere all'ultimo major della carriera. Medvedev batte il tennista di casa Stefan Kozlov 6-2 6-4 6-0; Murray vola con Cerundolo 7-5 6-3 6-3. US Open 2022 - Lo Slam americano comincia all'insegna del campione in carica molto atteso dopo non aver potuto giocare a Wimbledon , e perche, vincitore dieci anni fa a New York, potrebbe essere all'ultimo major della carriera. Medvedev batte il tennista di casa Stefan Kozlov 6-2 6-4 6-0; Murray vola con Cerundolo 7-5 6-3 6-3.

Nei pressi della mezzanotte italiana, Felix Auger-Aliassime chiude le sue fatiche concretizzando il match point contro lo svizzero Alexander Ritschard. Quest'ultimo è bravo a strappare il terzo set al quotato canadese, che però riprende in mano le redini della partita nel quarto parziale e vince col punteggio di 6-3 6-4 3-6 6-3.

Avanti in quattro set anche Pablo Carreno Busta, vittorioso in un primo turno "nobile" contro Dominic Thiem. Lo spagnolo si impone col punteggio di 7-5 6-1 5-7 6-3 e ora sfiderà uno tra Bublik e Gaston.

Esce subito di scena invece Roberto Bautista Agut, che era il numero 16 del tabellone, sorpreso dall'americano J.J. Wolf con un triplo 6-4. Passa l'emergente figlio d'arte Sebastian Korda: 5-7 7-6 7-5 6-1 a Facundo Bagnis. Suo padre, il ceco Petr per due volte fra i migliori otto di New York, ha vinto l'Australian Open nel 1998.

Tim van Rijthoven, che prima del suo primo titolo a 's-Hertogenbosch (battendo Medvedev in finale) non aveva mai vinto un match da professionista? Ricordate il venticinquenne olandese, che prima del suo primo titolo a 's-Hertogenbosch (battendo Medvedev in finale) non aveva mai vinto un match da professionista? La sua favola ve l'abbiamo raccontata da Wimbledon , dove s'è spinto fino agli ottavi di finale, e prosegue qui a Flushing Meadows: 3-6 6-7 7-6 6-1 6-4. Che rimonta sul cinese Zhizhen Zhang per vincere il primo match al quinto di questo US Open.

Ottimo anche l'esordio del finalista del Roland Garros, Casper Ruud, con un nettissimo 6-3 7-5 6-2 a Kyle Edmund, britannico smarrito fino al numero 601 del ranking ATP, mentre Alejandro Davidovich Fokina batte il giapponese Nishioka 6-3 7-5 6-3: affronterà il ritrovato Marton Fucsovics per il ritiro di Maxime Cressy su 6-7 7-5 5-1 a favore dell'ungherese.

Non ce la fa Stan Wawrinka, che ha vinto lo US Open nel 2016, ma il tempo scorre inesorabile anche per "l'altro svizzero", che posa la racchetta dopo due set persi contro il qualificato Corentin Moutet: 6-4 7-6 per il virtuoso francese. Wawrinka aveva chiesto il primo intervento del fisioterapista nel primo parziale per un problema al dito e un'altra volta a fine secondo set per un dolore alla gamba.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

