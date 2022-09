Dopo un primo set condizionato da vento, vesciche e incognite di uno sconosciuto avversario mancino, Lorenzo Musetti fa valere la sua classe contro Gijs Brouwer, olandese ventiseienne al suo primo Slam. 6-7 (1) 6-3 6-4 6-2 è il punteggio che lo manda per la prima volta al terzo turno dello US Open, dove troverà il vincente fra il numero 8 Hubert Hurcacz e il senza bandiera Ilya Ivashka.

Perso malamente il tie-break di un set molto veloce e senza ritmo negli scambi, in cui Brouwer serve prime ficcanti e vincenti contro Musetti un po’ in difficoltà sulle traiettorie mancine, chiesto un medical time out a cavallo dei parziali per il solito problema alle vesciche che, sulla mano destra, si porta avanti dal match con Goffin, Lorenzo prende le misure in risposta, sale di livello in ogni colpo, alza l’intensità del gioco e sale di un break in apertura di secondo set.

E la partita cambia presto, con Brouwer al rifugio dietro a docili back di rovescio e meno lucido nelle scelte offensive degli scambi prolungati. Olandese nato a Houston Texas, numero 181 di una classifica ATP che a ventisei anni l’ha visto buon interprete, ma senza titoli, solo a livello challenger, diciamo che per adesso, al netto dell’exploit con Mannarino al suo debutto assoluto negli Slam, le partite tre su cinque gli sono fuori portata.

In vistoso calo atletico, Brouwer gioca a tutto braccio nel terzo set, rimontando subito un break nel quarto game e procurandosi 3 chance nel sesto, quando Musetti recupera da 0/40 e poi vince il parziale 6-4. L’olandese, indeciso in uscita dal servizio e scalfito in attacco controtempo da Musetti (una soluzione a cui il nostro può e dovrà ricorrere sempre più spesso), si consegna nel quarto set fra doppi falli e piedi piantati. Lorenzo vince 6-7 (1) 6-3 6-4 6-2 e va a divertirsi sull’Armstrong con Gaston contro Kyrgios-Kokkinakis.

Fra attacchi profondi, diagonali di rovescio e un dritto sempre più filante anche sul veloce, Musetti è un giocatore in crescita esponenziale e al suo primo terzo turno a New York troverà il vincente fra Hurcacz e Ivashka.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

