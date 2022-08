3-6 7-5 6-4 3-6 7-6 (9) il punteggio finale. Ha saputo soffrire, ritrovare il suo miglior tennis per alcuni tratti e cambiare tattica quando le contingenze lo hanno richieste. Solida prova di maturità superata. Lorenzo Musetti non è mai riuscito a esprimere di nuovo quel sublime livello di gioco fatto vedere ad Amburgo : la settimana successiva una battuta d'arresto a Umago, poi una campagna sul cemento nordamericano piuttosto fallimentare . L'azzurro arrivava a Flushing Meadows accreditato della testa di serie numero 26, ma con molte meno certezze rispetto a quello che il seeding racconta. La partita con Goffin è un saliscendi di emozioni,. Ha saputo soffrire, ritrovare il suo miglior tennis per alcuni tratti e cambiare tattica quando le contingenze lo hanno richieste. Solida prova di maturità superata.

Lorenzo Musetti, US Open 2022 Credit Foto Getty Images

Il report

Una partita ricca di gesti bianchi quella tra due eleganti interpreti di questo sport, vinta per un'inezia da chi nel finale aveva più benzina o voglia di vincere. Anche il belga, va detto, non veniva dal più roseo dei momenti: dopo i quarti raggiunti a Wimbledon solo due vittorie nelle qualificazioni a Cincinnati. Ma nel primo set sembra quello dei giorni migliori, legge il gioco con anticipo, disegna il campo con il suo meraviglioso rovescio bimane riuscendo a neutralizzare tutte le variazioni dell'azzurro. Lo strappo avviene sul 3-3, qualche eccesso di zelo dell'azzurro gli regala il break, poi il 6-3 arriva spontaneo sulla scia dell'entusiasmo di Goffin e dello scoramento in casa Musetti.

Che rovescio! Musetti trafigge Goffin dagli spalti

Nel secondo set vento e spirito di rivalsa fanno cambiare la musica, Musetti pesca il proverbiale coniglio dal cilindro con un passante di rovescio dei suoi e inizia a progettare la rimonta. Difficile misurare profondità e angoli con le improvvise folate che impazzano sul Campo 12, salta ogni tipo di schema e salta anche la racchetta di Musetti, frantumata al suolo dopo il controbreak subito. Ma l'azzurro riesce a tradurre questo nervosismo in cattiveria agonistica, strappa il servizio nell'undicesimo game e si prende di rabbia il parziale con due possenti prime di servizio. La partita è tutt'altro che in discesa: il belga non molla, Musetti spesso è costretto a difendersi come può. Con un paragone da schermidori, si è passati dal fioretto alla sciabola. La partita è ruvida, sporca, resa ancora più atleticamente convulsa e concitata dalle difficili condizioni atmosferiche. Nella lotta emerge il toscano: break nel settimo game, poi si aggrappa al servizio con tutte le energie residue. Un pizzico di incoscienza lo aiuta a servire un ace di seconda sul 5-4 30-30, poi chiude.

David Goffin, US Open 2022 Credit Foto Getty Images

Le emozioni non sono ovviamente finite qui. Un break in avvio di quarto set è sufficiente a Goffin per chiudere 6-3 e rimandare il verdetto al quinto, suo gradito feudo. In carriera aveva vinto 14 partite su 20 quando si era ritrovato al decider. Anche qui doccia fredda, servizio strappato a zero e si è subito costretti a inseguire. La brezza continua beffarda, un'umidità invadente assopisce il gioco. Doppio break, sembra finita, Goffin serve sul 5-2. Ma i dolori muscolari gli si estendono anche all'avanbraccio, il belga è in difficoltà, fatica a stringere la racchetta. Riacciuffato sul 5-5, strappa di nuovo il servizio a Musetti. Con la sola forza della disperazione riesce ancora a sparare qualche dritto fuori dal comune. Va a servire, s'inceppa di nuovo: doppio fallo. Una trama degna del miglior Hitchcock si trascina dunque all'epilogo più naturale, quando l'orologio segna quattro ore e mezza di gioco: è il tiebreak, da quest'anno ai dieci punti. Qui curiosamente, a differenza dal solito, in pratica vince chi riesce a non subire minibreak. L'unica cosa che Goffin può fare è anticipare la risposta, mentre è a mezzo servizio per via del dolore al braccio. 9-8, primo match-point, dritto a sventaglio inconcepibile. Annullato. Musetti mantiene il sangue freddo, gioca paziente, vince e si distende a terra come se fosse una finale. Purtroppo per lui si tratta solo del primo turno, ma è una vittoria che gli può dare tanta consapevolezza. Affronterà Gijls Brouwer, qualificato olandese che oggi ha battuto a sorpresa Mannarino.

Musetti sicuro: "Con Alcaraz il miglior match della mia carriera"

