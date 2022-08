Tennis

Us Open 2022, Musetti-Goffin 3-6 7-5 6-4 3-6 7-6: rivivi il match in 90 secondi

US OPEN - Impresa magnifica di Lorenzo Musetti nel primo turno degli US Open 2022. Sul cemento statunitense il nostro portacolori (testa di serie n.26) ha sconfitto clamorosamente il belga David Goffin (n.62 ATP) per 3-6 7-5 6-4 3-6 7-6 (11) dopo una rimonta pazzesca nel finale (l’azzurro ha recuperato dal 2-5 nel quinto set).

00:01:25, 3 ore fa