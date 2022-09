Diceva Tiafoe in conferenza stampa che se le altre volte era già appagato d'avere Nadal dall'altra parte della rete, oggi invece avrebbe realmente potuto batterlo. Diceva Nadal di non esser mai partito così male in un major. Tutto già sentito, sia da quello sfrontato di Frances, un torneo 250 nell'albo, che dal dimesso Rafa, vincitore di 22 titoli del Granmde Slam. Tutto molto noioso ieri, tutto troppo vero oggi. Frances Tiafoe scolpisce davanti al suo pubblico la partita della vita giocando piatto d'anticipo, e di rovescio incrociato, un tennis superbo e senz'altro straordinario per piegare Nadal. Tre volte beffato nel settimo game, Rafa s’inchina al brutale di Tiafoe, che disputerà i primi quarti di finale dello Slam di casa contro Andrej Rublev, che nel tardo pomeriggio (italiano) ha rifilato tre 6-4 a Cameron Norrie

Nel primo set, Tiafoe costringe in esclusiva Nadal ad adattarsi al suo tennis, mica viceversa: rovescio sontuoso, dritto potentissimo e spesso incrociato in contropiede, break nel settimo game e primo set americano. Nadal glie lo cede 6-4, ma nel corso del torneo Rafa aveva già perso il primo set sia contro Hijikata che contro Fognini.

Così, nel secondo parziale Tiafoe rallenta il palleggio nei game iniziali, ma Nadal perde presto la misura del dritto, sparacchiato spesso a metri dal campo. Solo che citando Frances, "Rafa trae intensità dal calo d’intensità dell’avversario" ed eccoci ai punti focali, quando Nadal alza il muro della resistenza e dopo aver raccolto 3 punti in 4 turni di risposta nel set, Nadal scalda il polso, strappa da campione l'ultimo servizio a Tiafoe e incassa il punteggio. Sciagurato Frances dopo due gran punti in spinta di Nadal, perché poi in fondo è l’americano a consegnarsi col doppio fallo su set-point.

Nel terzo game del terzo set, Nadal tira un dritto spettacolare che affonda il colpo lungolinea. Sono punti di grande qualità in game giocati punto su punto: Tiafoe parte aggressivo in risposta, prende in mano lo scambio fin dalla prima di Nadal incrociando di rovescio. E come nel primo set sale di un break nel settimo game, spingendo sulle righe. Offensivo senza regole sui pallettoni più celebri del mondo, Frances vince il terzo set 6-4 accendendo il Rafa alert a colpi di ace e vincenti.

Nel quarto set, Nadal concede subito una palla break a Tiafoe, ma il primo game, fra i più combattuti del match, è di quelli che l’esaltano in salto, pugno e urlaccio, famoso come un siuuu. Frances non è da meno, estrae dal cilindro perfino un paio di eleganti volée e approccia bene il parziale finché nel quarto game il match diventa indoor, prima infastidito dal rumore del tetto in chiusura (doppio fallo), poi sciagurato in avanzamento sulla volée di dritto a campo aperto. Ecco, che sia più grave il break di Nadal o il warning a Tiafoe per linguaggio osceno, non ci è dato saperlo.

O forse sì, nessuno dei due, perché Frances riparte tirando tutto dentro e si rimette subito in pari. Perché Nadal, preoccupato dalla qualità della risposta di Tiafoe, commette troppi doppi falli e ora fioccano palle break in ogni game: Frances le cancella col servizio e in nonchalance, Nadal le annulla alla Nadal finché può, ovvero fino a quel maledetto settimo game che gli costa il break anche nel quarto set.

Con questo movimento corto e bloccato di un rovescio giocato sempre d’anticipo e piattissimo tra le gambe di Rafa, Tiafoe griffa il suo capolavoro con una splendida contro-smorzata, ultimio due vincenti lungoriga e siamo ai titoli di coda di un film oscar del tennis americano. Eh già, un premio che mancava da quando qui, nel lontano 2005, James Blake batteva l'adolescente Rafa nell'anno del suo primo Roland Garros.

Nato il 20 gennaio 1998 a Hyattsville da genitori della Sierra Leone immigrati nel Maryland, quando papà Constant diventa custode nel cantiere che darà vita al Junior Tennis Champions Center, i gemelli Frances e Franklin Tiafoe prendono in mano la racchetta e diventano le stelline dell’accademia. E se Franklin s’è un po’ eclissato a livello ITF, Frances era già tra i migliori della “prima Next Gen” di Medvedev e Zverev, dei coetanei Ruud e Tsitsipas, del primo Shapovalov. Gente che sapeva proprio di spirito giovanile.

Numero 26 del ranking mondiale, Tiafoe ha giocato i quarti di finale a Melbourne nel 2019 e vinto un anno prima l’ATP 250 di Delray Beach, perdendo due volte la finale di Estoril (quest’anno con Baez) e l’epilogo 500 di Vienna. Dopo aver sfiorato un clamoroso successo contro Federer qui a New York nel 2017 e strappato un set a Djokovic l’anno scorso a Melbourne, ecco servite la davvero grande impresa di battere Nadal.

Da quando lavora con Wayne Ferreira, il tennis di Tiafoe ha svoltato sul piano specialmente tattico. E speriamo che, Rublev e/o Cilic-Alcaraz permettendo, sulla sua strada arrivi Sinner, con cui c’è un celebre conto aperto da quando l’anno scorso, in semifinale a Vienna, Frances ha battuto Jannik estromettendolo dai nastri di partenza delle ATP Finals torinesi. Sarebbe stupendo. Sarebbe brutale. Sarebbe il caso.

