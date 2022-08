Dai favoriti alle sorprese fino ai nomi da tenere d'occhio, lo US Open è ormai alle porte e come sempre abbiamo chiesto un pronostico alla nostra redazione tennis. Jacopo Lo Monaco, Fabio Colangelo e Simone Eterno ci hanno detto la loro. Da Nadal a Simona Halep, passando poi per "l'ultimo ballo" di Serena . Scopriamo insieme le scelte della redazione tennis di Eurosport per lo US Open ormai alle porte.

Il favorito: la preferenza va a Nadal

Jacopo Lo Monaco. Rafael Nadal

Perché non ha mai perso nei tornei dello slam in questa stagione. Sono convinto che avrebbe battuto Kyrgios a Wimbledon e poi la finale sarebbe stata comunque da giocare. Solo una volta in carriera ha vinto 3 slam nella stessa stagione ed è una grande opportunità, anche perché vincendo potrebbe chiudere l’anno da numero 1. Non sono preoccupato dal fatto che abbia giocato poco perché non credo lo influenzi e possa trovare fiducia con il passare dei turni.

Fabio Colangelo. Rafael Nadal

Visto il tabellone che ha, vista l’esperienza che ha, ha tutto il tempo per entrare in forma e in ritmo con le partite. Se avesse avuto degli avversari pericolosi nei primi 3-4 turni non avrei fatto questo nome, ma di quelli che sono dalla sua parte all’inizio non vedo nessuno in grado di batterlo nel 3 su 5. Si è allenato poi altre due settimane dopo aver vinto Cincinnati e Coric quel torneo l’ha vinto senza più perdere un set, segno che non ha fatto così male. Semplicemente resta il più forte tra tutti i partecipanti e Medvedev in questa estate non mi ha convinto.

Simone Eterno. Non c’è

Credo non ci sia un vero favorito a questo torneo. Lo dicono i risultati dell’estate sul cemento americano. Poi, se devo prendere un nome, dico Nadal. Però anche il maiorchino, nonostante la “lampadina” nuovamente riaccesa dal forfait di Djokovic, la stessa che l’ha spinto al trionfo in Australia, è una mezza incognita. Coric ha vinto il torneo a Cincinnati, ma con il croato Nadal ha giocato male per gli standard di Nadal. E’ stato fermo tanto, dovrà ritrovare condizione. Gli slam ovviamente sono territorio diverso e ha tempo per farlo, ma non lo vedo così avanti a tutti da poter dire “è chiaramente lui”. E’ un margine molto più sottile. Ho la sensazione che questo torneo possano vincerlo in tanti.

Rafael Nadal Credit Foto Getty Images

La favorita: in due vedono Simona Halep

Jacopo Lo Monaco. Non c’è

I bookmakers vedono favorita la Swiatek a 5.00 ed è qualcosa di esagerato, per me non è così favorita visto quello che ha fatto dal Roland Garros in poi e considerando quello che pensa delle palle con le quali dovrà giocare il torneo. Per me partono in 20 più o meno alla pari, e a questo punto se devo scegliere una che può avere valore prendo la Bencic che ha già fatto semifinale qui e ha vinto le Olimpiadi.

Fabio Colangelo. Simona Halep

E’ la giocatrice con maggiore esperienza, quella che ha vinto di più in carriera, sa come si fa ed è reduce da buoni risultati quest’estate ma comunque non si è stancata troppo. E’ il nome che sta un piccolo gradino sopra le altre. La Swiatek è calata un po’ e non credo che possa vincere. Ci sarebbero tanti altri nomi, ma se devo sceglierne uno prendo lei perché semplicemente “sa come si fa”.

Simone Eterno. Simona Halep

Scelgo Simona Halep perché mi è piaciuta molto in estate e perché alla fine questa partnership con Muratoglu sembra averla rivitalizzata un po’ anche sul piano degli stimoli. Per quanto il femminile resti anche in questo caso un torneo potenzialmente aperto a tutte, credo che la Halep abbia esperienza e talento per andare a vincerlo. E soprattutto indico lei in quanto il sorteggio è buono: ha un tabellone migliore rispetto a quelle della parte alta.

La sorpresa maschile: c'è da divertirsi qui...

Jacopo Lo Monaco: Taylor Fritz (con spiegazione)

Se avessi scritto questo prono tre mesi fa, avrei detto Ben Shelton. Ma per me non è nemmeno più una sorpresa, come raccontavo in un vecchio episodio di Tennis 360 sul Roland Garros che ancora potete ascoltare. Quindi, al di là Shelton, punto al bersaglio grosso: la sorpresa per me sarà Taylor Fritz che può fare almeno semifinale.

Fabio Colangelo: Sebastian Korda

Mi piace un sacco, ha un tennis fluido, la palla gli esce facile. Penso che possa fare bene, ha un tabellone non impossibile e ho la sensazione che Ruud lo possa anche “steccare” questo slam. Quindi mi prendo Korda e ci aggiungo che spero possa fare bene perché è un giocatore davvero brillante nel suo tennis.

Simone Eterno: Jannik Sinner (con spiegazione)

Per me la sorpresa sarà Sinner nel senso che credo possa fare almeno semifinale. Non mi ha particolarmente impressionato durante Montreal e Cincinnati, però ho la sensazione che questo torneo possa essere positivo per lui a fronte di un tabellone non impossibile. Con Hukacz eventualmente se la gioca, Alcaraz lo ha già battuto a Wimbledon e mi è parso un po' calato rispetto alla primavera super sulla terra rossa. C’è da vedere se poi Nadal ci arriva effettivamente a quella semifinale. Mi espongo: per me è il suo torneo, lo vediamo arrivare molto lontano, dalla semifinale in su.

La sorpresa femminile: tra nomi noti e scelta hipster

Jacopo Lo Monaco: Elizabeth Mandlink

La figlia di Hana Mandlikova, vincitrice dello US Open 1985. Potrebbe essere la sorpresa perché gioca un bel tennis. Ha il primo turno con la Zidansek e poi eventualmente il secondo con Jabeur. Per come sta giocando la tunisina post Wimbledon potrebbe essere una partita interessante, per me Jabeur ancora non si è ripresa dallo shock della finale con Rybakina.

Fabio Colangelo: Liudmilla Samsonova

E’ tornata a vincere un torneo grosso poco tempo fa, gioca bene ed è fuori dal lotto delle teste di serie quindi possiamo effettivamente definirla eventualmente come “sorpresa”. Visto anche il tabellone, dalla parte della Kontaveit, potrebbe fare il suo miglior risultato slam della carriera.

Simone Eterno: Elena Rybakina (con spiegazione)

“Ma come? – vi chiederete – Ha vinto Wimbledon e ce la metti come sorpresa?” La metto come sorpresa nel senso che credo farà strada. Quante volte negli ultimi anni abbiamo visto nel femminile qualcuna vincere uno slam e poi scomparire il torneo dopo. Ecco, credo che Rybakina da questo punto di vista sarà “sorpresa”, anche perché è in un lato di tabellone tutt’altro che semplice. A parte il match con Kasatkina a San José - il rientro post Wimbledon, non mi è dispiaciuta per niente. Mi ha dato migliori sensazioni di quanto credessi. Sono fiducioso per lei.

Elena Rybakina Credit Foto Getty Images

Tabellone maschile: i giocatori che seguiremo e perché

Jacopo Lo Monaco: Ben Shelton

Ovviamente a questo punto indico nuovamente Ben Shelton. Non ho più smesso di seguirlo da Parigi e a questo punto voglio vedere il suo processo di crescita come prosegue, almeno fino a quando non diventerà mainstream. E poi è un giocatore che fa un tennis che mi piace, mi diverte. E dunque continui con lui.

Fabio Colangelo: Nick Kyrgios

Ha dimostrato nelle ultime settimane di essere diventato un altro tipo di giocatore e arriva a questo torneo con un po’ di pressione addosso, perché adesso in tanti si aspettano qualcosa di diverso da lui dopo Wimbledon e dopo la buona estate. Ha già un primo turno complicato con il suo amico Kokkinakis che sarà difficile dal punto di vista psicologico. Lo osserverò con interesse perché oltre a essere un “personaggio” pare sia diventato anche un “tennista che può vincere”. Sarà interessante vedere cosa farà, anche se dovesse perdere in fretta, per capire se è stato ancora un bluff o se sarà protagonista del tennis anche nei prossimi anni.

Simone Eterno: Nick Kyrgios

E non vi sto nemmeno a spiegare perché. L’esordio con lo splash brother Kokkinakis, la vittoria a Washington e il fatto che a 27 anni ha capito come fare il tennista, non nel senso di campo ma in quello di fuori. Hype assoluto per Nicolino anche perché per non farsi mancare nulla sul cemento ha battuto il n°1 del mondo Medvedev.

Tabellone femminile: le giocatrici che seguiremo e perché

Jacopo Lo Monaco: Serena Williams

Perché è l’ultimo torneo e quando ho iniziato a commentare aveva da poco vinto il suo primo torneo dello slam, in un certo senso mi ricorda che il tempo passa. E comunque farà strano non vederla più in tabellone, il fatto che non ci sia più renderà le cose diverse in ottica futura, quando troveremo tabelloni senza colei che è stata spesso la grande favorita e di cui ci torneremo sicuramente a parlare tantissimo. Il suo tabellone non è orribile. Sarebbe un grande risultato arrivare alla seconda settimane, anche se sarà durissima in un eventuale terzo turno che secondo me sarà contro Muchova o Tomljanovic.

Fabio Colangelo: Caroline Garcia

Perché a prescindere dal fatto che abbia vinto a Cincinnati è una giocatrice che mi è sempre piaciuta un sacco. L’avevo visto giocare bene dopo la vittoria in doppio al Roland Garros, quel successo le ha dato un gran fiducia perché da lì ha vinto anche un sacco di partite in singolare. A Cincinnati comunque ha fatto un mezzo capolavoro, vincendo partite lottate anche nelle quali. Per me, potenzialmente, davvero è una numero 1: non credo possa vincere il torneo ma davvero ha una facilità di gioco che mi piace un sacco.

Simone Eterno: Serena Williams

sbigliettare' gli organizzatori, che Come si fa a non dire Serena per il suo ultimo ballo. Non credo farà molta strada anche se il tabellone che ha pescato sembra un invito a nozze per il complottismo: le hanno dato un primo turno con la Kovinic, un eventuale secondo con la Kontaveit che non vince più una partita. Poi c'è la Trevisan che con tutto il rispetto è la teorica miglior testa di serie che qualcuno si possa scegliere, sopra c'è Krejcikova che non vince più una partita... Insomma, sembra fatto apposta per provare a farla arrivare almeno alla seconda settimana - e far '' gli organizzatori, che da quando Serena ha dato l'annuncio hanno fatto affari record . La seguirò dunque con interesse. Ripeto: non credo farà molta strada. Ma sarei contento di sbagliarmi, mi piacerebbe una "favola Serena" nel suo ultimo slam.

