Un montepremi da capogiro. Come riportato dall'USTA (l'associazione tennistica americana), per la prima volta nella storia lo US Open assegnerà oltre 60 milioni di dollari di compenso totale ai giocatori che prenderanno parte ai tabelloni di singolare e doppio, sia nel maschile che nel femminile, superando il record di 57,5 ​​milioni dell'ultima edizione. Ogni turno superato corrisponderà ad un aumento dell'importo assegnato, a partire dagli 80mila dollari del primo turno e i 121mila del secondo (un incremento rispettivamente dell'85% e del 57% rispetto al 2016, frutto di un accordo raggiunto con le associazioni ATP e WTA volto ad aumentare il prize money dei primi turni, dando una mano ai tanti tennisti di secondo piano che non sempre fanno strada). Prima del tabellone principale, il torneo di qualificazione di quest'anno distribuirà più di 6,25 milioni di dollari, con un aumento del 223% rispetto al 2016. Ecco nel dettaglio le ricompense per ogni step del torneo singolare:

Montepremi torneo singolare

Turno Ricompensa Primo turno $ 80.000 Secondo turno $ 121.000 Terzo turno $ 188.000 Ottavi di finale $ 278.000 Quarti di finale $ 445.000 Semifinale $ 705.000 Finalista perdente $ 1.300.000 Campione $ 2.600.000

Le cifre delle qualificazioni

Montepremi torneo qualificazione singolare

Turno Ricompensa Primo turno $ 21.000 Secondo turno $ 34.000 Terzo turno $ 44.000

I 4 Slam a confronto

Il confronto del prize money del vincitore con gli altri 3 Slam:

US Open 2022 $2.600.000 Wimbledon 2022 $ 2.354.000 Roland Garros 2022 $ 2.200.000 Australian Open 2022 $ 2.800.000

