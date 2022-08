Niente Novak Djokovic , che ha annunciato sui social il proprio forfait per l'edizione 2022 a New York, ma con tantissimi italiani e moltisismi temi interessanti. Per una edizione degli US Open più incerta che mai. Sarà l'ultimo torneo di Serena Williams , Rafa Nadal saprà confermarsi anche sul cemento di New York o sarà dominio ancora del numero 1 del mondo Medvedev ? E ancora, cosa faranno gli italiani soprattutto in campo maschile con Matteo Berrettini e Jannik Sinner pronti a incantare il mondo intero...? E ovviamente occhio alla mina vagante Kyrgios... Ecco come è andato il sorteggio del tabellone . Due settimane a tutta nel cuore della Grande Mela, con tutti i match del quarto e ultimo slam dell'anno, ovviamente in grande esclusiva su Eurosport e Discovery+.

Calendario, programma e risultati giorno per giorno

Qui sotto troverete tutte le informazioni, day by day, sulla programmazione delle partite del tabellone maschile e femminile degli US Open 2022 appena disponibili.

Lunedì 29 agosto, orari italiani

Arthur Ashe Stadium - dalle ore 18:00

Daniil MEDVEDEV [1] - Stefan KOZLOV

Leolia JEANJEAN - Coco GAUFF [12]

Arthur Ashe Stadium - dalle ore 01:00 del giorno successivo

Danka KOVINIC - Serena WILLIAMS

Nick KYRGIOS [23] - Thanasi KOKKINAKIS

Louis Armstrong Stadium - dalle ore 17:00

Francisco CERUNDOLO [24] - Andy MURRAY

Simona HALEP [7] - Daria SNIGUR

Madison KEYS [20] - Dayana YASTREMSKA

Louis Armstrong Stadium - dalle ore 01:00 del giorno successivo

Stefanos TSITSIPAS [4] - Daniel Elahi GALAN

Leylah FERNANDEZ [14] - Oceane DODIN

Grandstand - dalle ore 17:00

Tatjana MARIA - Maria SAKKARI [3]

Harmony TAN - Bianca ANDREESCU

Alexander RITSCHARD - Felix AUGER-ALIASSIME [6]

Taylor FRITZ [10] - Brandon HOLT

Court 17 - dalle ore 17:00

Kamilla RAKHIMOVA - Caroline GARCIA [17]

Nicolas JARRY - Matteo BERRETTINI [13]

Pablo CARRENO BUSTA [12] - Dominic THIEM

Jacqueline Adina CRISTIAN - Anett KONTAVEIT [2]

Court 5 - dalle ore 17:00

J.J. WOLF - Roberto BAUTISTA AGUT [16]

Stanislas WAWRINKA - Corentin MOUTET

Ons JABEUR [5] - Madison BRENGLE

Arantxa RUS - Shelby ROGERS [31]

Court 10 - dalle ore 17:00

Yoshito NISHIOKA - Alejandro DAVIDOVICH FOKINA

Ben SHELTON - Nuno BORGES

Fernanda CONTRERAS GOMEZ - Barbora KREJCIKOVA [23]

Viktoria KUZMOVA - Sara SORRIBES TORMO

Court 13 - dalle ore 17:00

Ann LI - Maria OSORIO SERRANO

Yibing WU - Nikoloz BASILASHVILI [31]

Karen KHACHANOV [27] - Denis KUDLA

Shuai ZHANG - Jil TEICHMANN [30]

Court 4 - dalle ore 17:00

Sebastian KORDA - Facundo BAGNIS

Beatriz HADDAD MAIA - Ana KONJUH

Alex MOLCAN - Thiago MONTEIRO

Nadia PODOROSKA - Anna SCHMIEDLOVA

Court 6 - dalle ore 17:00

Zhizhen ZHANG - Tim VAN RIJTHOVEN

Camila GIORGI - Anna BONDAR

Elena RUSE - Daria SAVILLE

Benjamin BONZI - Ugo HUMBERT

Court 7 - dalle ore 17:00

John MILLMAN - Emilio NAVA

Filip KRAJINOVIC - Alex DE MINAUR

Karolina MUCHOVA - Ajla TOMLJANOVIC

Sara BEJLEK - Ludmilla SAMSONOVA

Court 8 - dalle ore 17:00

Veronika KUDERMETOVA [18] - Donna VEKIC

Tomas Martin ETCHEVERRY - Pablo ANDUJAR

Tomas MACHAC - Botic VAN DE ZANDSCHULP

Court 9 - dalle ore 17:00

Alejandro TABILO - Kamil MAJCHRZAK

Elizabeth MANDLIK - Tamara ZIDANSEK

Magdalena FRECH - Rebecca MARINO

Jack DRAPER - Emil RUUSUVUORI

Court 11 - dalle ore 17:00

Tommy PAUL [29] - Bernabe ZAPATA MIRALLES

Coco VANDEWEGHE - Marina ZANEVSKA

Martina TREVISAN [27] - Evgeniya RODINA

Lorenzo SONEGO - Jordan THOMPSON

Court 12 - dalle ore 17:00

Alison RISKE [29] - Eleana YU

Kyle EDMUND - Casper RUUD [5]

Harriet DART - Daria KASATKINA [10]

Alexander BUBLIK - Hugo GASTON

Court 14 - dalle ore 17:00

Rebecca PETERSON - Anna KALINSKAYA

Marton FUCSOVICS - Maxime CRESSY [30]

Cristian GARIN - Jiri LEHECKA

Elina AVANESYAN - Aleksandra KRUNIC

Court 15 - dalle ore 17:00

Quentin HALYS - Arthur RINDERKNECH

Nuria PARRIZAS DIAZ - Dalma GALFI

Diane PARRY - Xiyu WANG

Aljaz BEDENE - Pedro CACHIN

Martedì 30 agosto, orari italiani

Arthur Ashe Stadium - dalle ore 18:00

Sebastian BAEZ - Carlos ALCARAZ [3]

Alison VAN UYTVANCK - Venus WILLAMS

Arthur Ashe Stadium - dalle ore 01:00 del giorno successivo

Rinky HIJIKATA - Rafael NADAL [2]

Naomi OSAKA - Danielle COLLINS [19]

Louis Armstrong Stadium - dalle ore 17:00

Iga SWIATEK [1] - Jasmine PAOLINI

Great MINNEN - Sloane STEPHENS

Daniel ALTMAIER - Jannik SINNER [11]

Louis Armstrong Stadium - dalle ore 01:00 del giorno successivo

Emma RADUCANU [11] - Alize CORNET

Diego SCHWARTZMAN - Jack SOCK

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui gli US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del quarto Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Facebook Live con Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno

Appuntamento con Tennis360, il nostro show digitale sul tennis, che ritorna su Facebook ogni giorno in diretta alle ore 16:00. Potrete interagire con i nostri Jacopo Lo Monaco, Simone Eterno e Roberta Vinci, e i loro ospiti, per parlare di tutti i principali argomenti dello slam di New York. Vi aspettiamo...

