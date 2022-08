addirittura 20 gli azzurri che partiranno dalle qualificazioni, così suddivisi: 17 nel tabellone maschile a cui aggiungere altre 3 azzurre nel femminile. Insomma, tantissima Italia fin da subito in quel di Flushing Meadows, Billie Jean King National Tennis Center, sede dello US Open così come delle qualificazioni al tabellone principale. Ampissima la truppa azzurra che cercherà l’assalto al prossimo US Open 2022. Oltre ai 5 italiani già in tabellone nel maschile e alle 4 italiane già nel main draw femminile, da martedì 23 agosto a venerdì 26 agosto una grande flotta azzurra tenterà di passare attraverso i 3 turni di qualificazione che aprono le porte principali dello US Open 2022 . Sono, così suddivisi: 17 nel tabellone maschile a cui aggiungere altre 3 azzurre nel femminile. Insomma, tantissima Italia fin da subito in quel di Flushing Meadows, Billie Jean King National Tennis Center, sede dello US Open così come delle qualificazioni al tabellone principale.

Qualificazioni, sorteggi e tabellone principale: quando comincia?

Le qualificazioni dello US Open 2022 scatteranno martedì 23 agosto 2022 alle ore 11:00 a New York, le ore 17:00 in italia. Mentre il tabellone principale comincerà lunedì 29 agosto. Il sorteggio delle qualificazioni sarà lunedì 22 agosto, mentre il sorteggio del tabellone principale è in programma per giovedì 25 agosto. Di entrambi non si conosce ancora esattamente l'orario preciso.

Qualificazioni US Open 2022, gli italiani in corsa

ITALIANI IN TABELLONE: Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti.

ITALIANI NELLE QUALIFICAZIONI: Franco Agamenone, Giulio Zeppeiri, Flavio Cobolli, Francesco Passaro, Gianluca Mager, Luca Nardi, Andrea Pellegrino, Luciano Darderi, Stefano Travaglia, Andreas Seppi, Andrea Arnaboldi, riccardo Bonadio, Andrea Vavassori, Matteo Arnaldi, Roberto Marcora, Gian Marco Moroni.

ITALIANE IN TABELLONE: Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti.

ITALIANE NELLE QUALIFICAZIONI: Lucrezia Stefanini, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto.

Qualificazioni US Open 2022, i risultati degli italiani

Da martedì 23 agosto in poi qui sotto tutti gli aggiornamenti delle partite.

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Il main draw dello US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi l'ultimo Slam della stagionale a partire dal 22 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Tabellone maschile - Tabellone femminile (non ancora disponibili)

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui lo US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte dell'ultimo Slam della stagione 2022.

