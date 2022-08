Stefano Travaglia e Roberto Marcora hanno messo a segno due prestazioni deluxe ritrovando le sensazioni degli anni migliori. L'impresa di giornata la firma Raul Brancaccio che estromette con autorità il tedesco Koepfer, il quale solo un anno fa era in top 50. La corazzata azzurra registra un bilancio positivo di 6 vittorie e 4 sconfitte dopo la conclusione del primo giorno di qualificazioni. Tra il tabellone maschile e quello femminile contiamo la bellezza di 21 italiani in campo nel torneo cadetto dello Slam americano. Non solo giovani rampanti ma anche conferme dalla vecchia guardia,hanno messo a segno due prestazioni deluxe ritrovando le sensazioni degli anni migliori.che estromette con autorità il tedesco Koepfer, il quale solo un anno fa era in top 50.

Il report

Il 23 agosto alle 17:00 italiane hanno preso il via le qualificazioni dell'ultimo Slam stagionale, e il primo italiano a concludere le sue fatiche è stato Roberto Marcora. Il 32enne di Busto Arsizio aveva annunciato il ritiro dalle competizioni a inizio anno, salvo poi ricredersi e concedersi un'altra chance ripartendo dalle qualificazioni di Wimbledon. E' scivolato oltre la 500esima posizione mondiale, si è potuto concedere questa last dance agli US Open grazie al ranking protetto, approfittandone alla grande per liberarsi per 6-4 6-1 in un'ora e mezza precisa dell'argentino Olivieri, specialista della terra battuta. Non ha tradito le aspettative nemmeno Franco Agamenone: la decima testa di serie (unico azzurro presente nel seeding) dopo un avvio balbettante ha gestito con autorità Comesana per 4-6 6-3 6-1. Avanza con relativo agio anche Francesco Passaro, forte di una prestazione monstre al servizio (80% di punti vinti con la prima e 10 ace a referto). Il tennista umbro ha sconfitto Polmans, vecchia promessa aussie, per 6-4 7-6.

Francesco Passaro Credit Foto Imago

Punteggio speculare per Raul Brancaccio, che estromette Koepfer per 7-6 6-4. Brillante prestazione del 25enne di Torre del Greco, che dopo ottimi risultati a livello challenger si è portato a ridosso delle prime duecento posizioni in classifica e ha messo nel mirino il primo Grande Slam. Un primo set equilibrato scivola al tiebreak, che viene amministrato impeccabilmente dall'azzurro. Nel secondo parziale è bravo a gestire il rientro del tedesco, ostico mancino che non si arrende mai con facilità. Ritrova una vittoria che mancava dal 29 marzo Stefano Travaglia, sfodera un solido 6-3 6-4 contro il belga Geerts. Dopo una fallimentare stagione sulla terra battuta europea, il 30enne marchigiano prova a ripartire dal cemento per risalire la china. Poco più di un anno fa stava vivendo il momento migliore della sua carriera, con la finale raggiunta al Great Ocean Road open persa contro Jannik Sinner. Vittorioso dopo una battaglia di oltre due ore anche il friulano Riccardo Bonadio, ha la meglio sul bombardiere ceco Forejtek per 6-4 4-6 6-3. E' un giocatore che vanta uno dei rovesci a una mano più belli del circuito, in costante miglioramento settimana dopo settimana, anche lontano dalla terra rossa. Dopo due set di equilibrio e di scambi prolungati, nel parziale decisivo l'azzurro ha gettato il cuore oltre l'ostacolo annullando tutte e nove le palle break concesse prima di compiere l'allungo decisivo.

Riccardo Bonadio Credit Foto Imago

Quattro italiani salutano Flushing Meadows

Rammarico per quattro azzurri che si fermano al primo turno, in particolare nel maschile dove tutte le sconfitte sono arrivate al terzo set. Luca Nardi sciupa un set di vantaggio contro il bulgaro Kuzmanov. Il 19enne di pesaro aveva anche un minibreak di vantaggio nel tiebreak del secondo set, ma ha ceduto 4-6 7-6 6-4 dopo due ore e mezza. Seguono un copione simile anche gli incontri di Giulio Zeppieri e Andrea Pellegrino. Il primo si è fatto rimontare da Grenier dopo un avvio superlativo. Si è arreso 1-6 6-3 6-4 mancando ben sei occasioni di break nel set decisivo. Il secondo lotta per due set contro il kazako Popko, regolarista molto tignoso su questi campi, prima di stramazzare nel set decisivo (4-6 7-6 6-2 il punteggio finale). Non è mai riuscita a entrare in partita, invece, Lucrezia Stefanini, unica ragazza in campo nella prima giornata. E' riuscita a conquistare soltanto due game contro l'esperta giapponese Doi.

In campo nei prossimi giorni

PRIMO TURNO, MERCOLEDI' 24 AGOSTO

Lestienne (FRA) [1]-Vavassori (ITA)

Galan (COL) [2]-Darderi (ITA)

Arnaldi (ITA)-Peniston (GBR) [24]

Safiullin [6]-Cobolli (ITA)

Nanda (USA) [WC]-Arnaboldi (ITA)

Maestrelli (ITA)-Guinard (FRA)

Seppi (ITA)-Horansky (SVK)

Moroni (ITA)-Collarini (ARG)

Mager (ITA)-Verdasco (ESP) [19]

Cocciaretto (ITA) [9]-Jimenez Kasintseva (AND)

Errani (ITA) [16]-Lee (ROM)

SECONDO TURNO, GIOVEDI' 25 AGOSTO

Agamenone (ITA) [10]-Marcora (ITA)

Bonadio (ITA)-Gojo (CRO)

Passaro (ITA)-Grenier (FRA) [17]

Travaglia (ITA)-Wu (CHN)

Brancaccio (ITA)-Moraing (GER)

