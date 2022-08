Giornata agrodolce per la spedizione azzurra nelle qualificazione degli US Open, con sei dei nostri eliminati al primo turno, a fronte di cinque che proseguono la corsa. Elisabetta Cocciaretto rimane l’unica tra le donzelle che ancora può sperare di raggiungere in tabellone Giorgi, Trevisan, Paolini e Bronzetti: eliminata la testa di serie numero 16, Sara Errani.

Di tenere alta la bandiera si sono premurati, oltre all’intramontabile Andreas Seppi (alla ricerca della 68esima partecipazione in un torneo del Grande Slam) tre giovani dalle belle prospettive che hanno sfruttato di recente i numerosi eventi Challenger presenti in Italia per scalare le classifiche: Matteo Arnaldi, vincitore a Francavilla e finalista a San Marino, Francesco Maestrelli che si è preso il titolo a Verona e soprattutto Flavio Cobolli, che archivia un periodo negativo con una bella vittoria ai danni del russo Safiullin, il quale veniva da due tornei vinti nelle ultime settimane.

Il report

La giornata inizia con due tonfi, Gianluca Mager non vince una partita dal Challenger di Vicenza a fine maggio e nel suo esordio ha ceduto il passo di fronte all’esperto Verdasco, 7-6 6-3. Niente da fare anche per Gian Marco Moroni: il romano lotta per due ore ma s’inchina a Collarini per 7-6 6-4.

Ci pensano i ventenni Flavio Cobolli e Francesco Maestrelli a risollevare il morale degli italiani, piazzando due vittorie blitz contro due avversari non affatto scontati. Il primo si libera di Safiullin con una prestazione magistrale, eccezion fatta per il lieve tentennamento al momento di chiudere. Esposto in vetrina un bel tennis, ricco di angoli e anticipi, 6-4 6-4. Il pisano gestisce con maturità da veterano il francese Guinard, grazie allo strapotere al servizio e a un rovescio piatto che ha messo fuori causa il transalpino, 7-5 6-4.

Salutano anche Andrea Arnaboldi, battuto in tre set dal giovane statunitense Nanda, 4-6 7-5 6-3, l’italo-argentino Luciano Darderi, estromesso per 6-3 6-2 da Galan in una partita mai in discussione, e lo specialista del doppio Andrea Vavassori che ha avuto un sorteggio infelice pescando la testa di serie numero 1 delle qualificazioni Lestienne, che lo regola 6-3 6-1.

Nella serata americana Matteo Arnaldi vince 6-2 2-6 6-2 dopo un’altalena di emozioni con il britannico Peniston, mancino dal tennis estroso. Dulcis in fundo il mai dopo Andreas Seppi gioca un terzo set superlativo, d’orgoglio ed esperienza, dopo due set opachi. Poco più di due ore per disimpegnarsi di Horansky 6-4 5-7 6-2. Sono dieci gli azzurri al secondo turno.

Nel femminile avanza Cocciaretto

Sara Errani, nonostante un’estate che sulla terra battuta le ha portato persino un titolo in un WTA 125 a Contrexeville, esce a sorpresa con la rumena Lee per 6-4 3-6 6-2. Dopo l’eliminazione di Stefanini avvenuta ieri, rimane Elisabetta Cocciaretto, dunque, l’unica italiana rimasta in gara nel tabellone cadetto. Prestazione convincente per liberarsi della teenager Jimenez Kasintseva, 17enne di Andorra che due anni fa vinse gli Australian Open Junior pur essendo la più giovane in tabellone. La marchigiana s’impone 7-6 6-4 e rimane in corsa per il main draw, l’unico tra i quattro major che non ha mai raggiunto in carriera.

