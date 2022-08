Arnaldi e Maestrelli - e chi come Bonadio, a 29 anni, vede in Flushing Meadows il possibile coronamento di una carriera fatta di piccoli miglioramenti, lenti ma costanti. Seppi vince un'altra partita al set decisivo ed è a un passo dal 68esimo main draw Slam della carriera. Nottata italiani ricchissima di successi: sono 8 gli azzurri al turno decisivo di qualificazione . Oggi si giocheranno l'ingresso nel tabellone principale nella partita decisiva. Molti di loro non sono mai arrivati così vicini a un main draw del Grand Slam, chi per spiccata gioventù - chiedere ad- e chi come, a 29 anni, vede in Flushing Meadows il possibile coronamento di una carriera fatta di piccoli miglioramenti, lenti ma costanti.vince un'altra partita al set decisivo ed è a un passo dal 68esimo main draw Slam della carriera.

Ad

Il report

US Open US Open, prize money da record: quanto si guadagna per ogni vittoria UN GIORNO FA

Con un gruppo di così folto di italiani presenti, nonostante così tante vittorie, c'è persino modo di rammaricarsi: Francesco Passaro è il primo a scendere in campo e le sue velleità s'infrangono sul tiebreak - infinito - del primo set, perso 14-12 dopo aver avuto tre set point a disposizione. Il francese Grenier chiude poi 7-6 6-1, ma l'impressione è che l'appuntamento del tennista umbro con il grande tennis sia soltanto rimandato, dopo aver ammirato un primo set eccezionale per intensità e determinazione. Chi invece ha sfruttato un tiebreak per risorgere dal baratro è stato Riccardo Bonadio, che avanza al turno successivo dopo aver annullato complessivamente cinque match point al bombardiere croato Gojo, uno sul 5-4 nel secondo set e quattro nel tiebreak che alla fine si aggiudica per 13-11. Non contento della trama degna di un poema omerico, il friulano era andato sotto di un break anche nel set decisivo, salvo poi infilare sei game consecutivi per chiudere 4-6 7-6 6-2. Il 29enne di San Vito al Tagliamento ha raggiunto quest'anno il suo best ranking alla posizione numero 177, dopo una carriera di sacrificio nel circuito minore; tra lui e un main draw che avrebbe un valore speciale c'è un ultimo ostacolo, Marterer, tennista tedesco con cui l'azzurro ha vinto tre volte su tre.

Riccardo Bonadio Credit Foto Imago

Grandi rimpianti anche per Stefano Travaglia: il marchigiano navigava in acque tranquille con un set e un break di vantaggio contro il cinese Wu, ma si è fatto recuperare perdendo 6-7 7-6 6-3 dopo due ore e 34 minuti di gioco. Da questo momento in poi soltanto sorrisi, perchè l'unico altro italiano ai saluti, Roberto Marcora, esce da un derby azzurro con Franco Agamenone. Partita dall'andamento piuttosto ondivago e imprevedibile, con l'italo-argentino che riacciuffa al tiebreak un primo set in cui era in svantaggio per 4-0. Monologo del lombardo nel secondo parziale, poi stramazza al terzo: la testa di serie numero 10 del tabellone di qualificazione vince 7-6 2-6 6-1, affronterà lo svizzero Ritschard.

Chi può sfoggiare un sorriso a 32 denti è Raul Brancaccio, che beneficia del ritiro di Moraing dopo aver incamerato il primo set 7-5. Ha risparmiato energie preziose per l'ultimo turno in cui affronterà Eubanks; lo statunitense ha vinto una battaglia spalmate su tre ore e tre tiebreak contro Barrere. Straordinariamente agevole, a confermare il superlativo stato di forma, la vittoria del ventenne romano Flavio Cobolli, che ha bisogno di poco più di un'ora per archiviare la pratica Kuzuhara con un 6-3 6-1. Il giovane americano ha trionfato agli Australian Open juniores di quest'anno ma ha mostrato un tennis ancora piuttosto leggero per il professionismo, in cui sta muovendo in effetti i primi passi. Cobolli affronterà Machac.

Flavio Cobolli Credit Foto Imago

Grande soddisfazioni arrivano anche da due giovani il cui livello di gioco è cresciuto esponenzialmente negli ultimi mesi: Matteo Arnaldi si è lasciato assuefare per un solo set dalla ragnatela di Simon, tennista che ti logora in modo poco appariscente. L'azzurro è stato bravo a non farsi suggestionare, 6-1 3-6 6-4 e terzo turno - tosto - prenotato con Galan. Francesco Maestrelli continua a vincere con la stoffa del campione navigato, un 6-3 6-4 a Masur che non sembra strano per nulla se si guardano le bordate del toscano. Acquisisce un valore speciale se pensiamo che per il ragazzo è la prima partecipazione in uno Slam "dei grandi" e sembra possedere un'inaudita sicurezza nei propri mezzi. Il prossimo ostacolo è Borges. Chi di esperienza ne ha da vendere è Andreas Seppi, l'altoatesino è venuto a capo di un'altra partita piuttosto complessa contro un giocatore che ora è scivolato fuori dalla Top 100, ma rimane molto talentuoso: il canadese Pospisil. L'azzurro ha vinto in rimonta, 3-6 6-2 7-5, nonostante i 16 ace del nordamericnao. Per lui ci sarà l'argentino Bagnis.

Andreas Seppi - US Open 2021 Credit Foto Getty Images

Cocciaretto al turno decisivo

La tennista marchigiana insegue un nuovo best ranking (attualmente è numero 100, suo miglior risultato di sempre) ma soprattutto un posto nel tabellone principale insieme a Giorgi, Trevisan, Paolini e Bronzetti. Elisabetta Cocciaretto ha vinto una bella partita contro la statunitense McNally, tennista dal potenziale ancora inespresso che ama variare molto con il rovescio in back e con schemi inusuali, specie nel tennis femminile. L'azzurra è incappata in parecchi errori non forzati durante il primo set, poi ha vinto brillantemente, 3-6 6-2 6-3, e affronterà un'altra tennista americana, Osuigwe.

Elisabetta Cocciaretto Credit Foto Getty Images

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui gli US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del quarto Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Facebook Live con Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno

Appuntamento con Tennis360, il nostro show digitale sul tennis, che ritorna su Facebook ogni giorno in diretta alle ore 16:00. Potrete interagire con i nostri Jacopo Lo Monaco, Simone Eterno e Roberta Vinci, e i loro ospiti, per parlare di tutti i principali argomenti dello slam di New York. Vi aspettiamo...

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

US Open Sorteggio tabellone: Sinner dal lato di Nadal, Berrettini con Medvedev 15 ORE FA