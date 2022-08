, tutti gli azzurri che erano impegnati nel turno decisivo delle qualificazioni degli US Open sono stati clamorosamente eliminati. Nessuno di loro è riuscito a venire a capo di partite nella maggior parte dei casi molto lottate e segnate da multiple interruzioni per pioggia. A lenire le ferite ci ha pensato però Elisabetta Cocciaretto, che a notte inoltrata ha vinto con la stessa convinzione dei giorni precedenti un bel match contro Osuigwe, centrando così il tabellone principale. Per gli altri l'unica speranza è quella di essere ripescati come lucky loser, per esempio Dopo il trionfale percorso dei giorni scorsi. Nessuno di loro è riuscito a venire a capo di partite nella maggior parte dei casi molto lottate e segnate da multiple interruzioni per pioggia. A lenire le ferite ci ha pensato però, che a notte inoltrata ha vinto con la stessa convinzione dei giorni precedenti un bel match contro Osuigwe, centrando così il tabellone principale. Per gli altri l'unica speranza è quella di essere ripescati come lucky loser, per esempio è già arrifato il forfait di Dellien , che doveva essere l'avversario di Berrettini.

Il primo ai titoli di coda è stato Riccardo Bonadio, annientato velocemente da Marterer per 6-4 6-3. Contro questo giocatore aveva un bilancio positivo, ma tutte le sfide precedenti si erano disputate su terra battuta. Il tedesco anni fa era considerato in patria tra i più talentuosi prospetti, dopo aver patito un grosso infortunio negli ultimi tempi sta ritrovando il livello di gioco che nel 2018 lo portò a essere 45 del mondo. Nulla da fare anche per Raul Brancaccio, abbandona il torneo facendosi rimontare da Eubanks per 4-6 6-1 6-4. L'americano si qualifica così nello Slam di casa per il secondo anno consecutivo. Francesco Maestrelli perde contro il generoso portoghese Borges ma soprattutto contro la pioggia, che ha rallentato e infine compromesso i suoi piani di fuga. Vince il primo 6-3, s'arrende poi dopo due tiebreak e infinite grida furibonde. Quando il portoghese vince l'ultimo punto della partita l'orologio segna 3 ore e 3 minuti.

Lotta con gli agenti atmosferici anche Flavio Cobolli, costretto a cedere per 7-6 5-7 6-1 contro Machac. Rammarico per un primo set interrotto due volte che poteva incanalare la partita su altri binari. Lottare non basta nemmeno per Franco Agamenone, che esce per mano del lungagnone svizzero Ritschard, 6-2 2-6 6-4. A completare l'amara disfatta due tra i match sulla carta più proibitivi, Matteo Arnaldi viene eliminato da Galan 6-4 7-6, mentre l'highlander Andreas Seppi stavolta non riesce a prolungare la partita al terzo set ed è costretto ad alzare bandiera bianca con Bagnis, 7-5 6-2.

Cocciaretto in main draw

La tennista marchigiana raggiungerà un nuovo best ranking (attualmente è numero 100, suo miglior risultato di sempre) ma soprattutto un posto nel tabellone principale insieme a Giorgi, Trevisan, Paolini e Bronzetti. Ha battuto con autorità, per 7-6 6-2, Whitney Osuigwe, ventenne americana che di recente aveva fatto vedere ottime cose in svariati tornei nordamericani. E' stata sorteggiata con Aljaksandra Sasnovich al primo turno. Elisabetta potrà competere così nell'unico major che le mancava all'appello nella sua giovane carriera.

Elisabetta Cocciaretto Credit Foto Getty Images

