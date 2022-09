il numero 2 del ranking ha preso in mano la partita, dominando in lungo e in largo sostanzialmente ogni scambio e chiudendo sul 3-1. Durante il match lo spagnolo ha anche trovato il modo di colpirsi sul naso con la propria racchetta e con questo ha aperto il suo intervento ai microfoni di Eurosport: “È un po’ doloroso… Non mi era mai successo con una racchetta, solo con una mazza da golf”. Fabio Fognini è durato un set e mezzo contro Rafael Nadal . Dal 4-2 per l’italiano del secondo parziale,sostanzialmente ogni scambio e chiudendo sul 3-1. Durante il match lo spagnolo ha anche trovato il modo di colpirsi sul naso con la propria racchetta e con questo ha aperto il suo intervento ai microfoni di Eurosport: “

Il focus si è poi spostato sull’andamento dell’incontro: “Dopo l’inizio difficile ho solo provato a giocare meglio, anche perchè peggio era difficile. Ho cercato di sentire meglio il mio gioco e mettere qualche palla di più in campo. Per un’ora e mezza semplicemente non ero competitivo. Uno dei peggiori inizi che io abbia mai avuto”.

In questi casi bisogna restare umili ed accettare la situazione – ha continuato il maiorchino – per me non è stato un mese facile e quindi queste cose possono succedere. Spero che nei prossimi turni possa iniziare a sentirmi un po’ meglio. Questo di certo non è stato un buon match”. Una vittoria dunque che ha lasciato comunque dell'amaro in bocca allo spagnolo, pronto a rifarsi nel prossimo match in programma.

