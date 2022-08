06:29 - Fuori Osaka!

Cade la due volte campionessa degli US Open Naomi Osaka! La giapponese si arrende per 7-6 6-3 a Danielle Collins e saluta subito il torneo. Si chiude il programma di questo Day 2.

06:15 - Si ritira Sock

Sfortunatissimo Jack Sock, che dopo aver vinto i primi due set accusa un problema alla schiena e di fatto smette di giocare, prima di decidere di ritirarsi. Passa così Diego Schwartzman.

05:04 - Si giocano due soli match

Osaka-Collins e Sock-Schwartzman sono le due partite ancora in corso, mentre Kubler-Ymer, Munar-Carballes Baena e Stearns-Alexandrova sono state interrotte per pioggia e riprenderanno domani.

04:22 - Nadal al secondo turno

Al quinto match point, Rafa Nadal chiude i conti contro Hijikata e si guadagna la sfida di secondo turno contro Fabio Fognini. Lo spagnolo si impone per 4-6 6-2 6-3 6-3.

04:00 - I match in corso

Sono cinque i match in corso: Nadal si avvia verso la chiusura contro Hijikata, avendo un break di vantaggio anche nel quarto set; Kubler è avanti due set a uno con Ymer, così come Carballes Baena sul connazionale Munar; break di vantaggio anche per Jack Sock nel primo set contro Schwartzman. Terzo e decisivo set tra Alexandrova e Stearns. L'unico match che deve ancora cominciare è Osaka-Collins.

03:27 - Raducanu out, Azarenka ok

Si sta chiudendo il programma femminile di questo Day 2. La campionessa in carica Emma Raducanu cade con un doppio 6-3 per mano di Alize Cornet. Avanza, invece, Vika Azarenka: 6-1 4-6 6-2 contro la statunitense Krueger.

Fognini non molla: gli highlights della rimonta su Karatsev

03:17 - Fognini trionfa al quinto!

Rimonta paurosa di un Fabio Fognini in versione vintage! Il ligure gioca due set orrendi, poi trova la luce in fondo al tunnel e vince rimontando Aslan Karatsev. Il punteggio finale recita 1-6, 5-7, 6-4, 6-1, 6-4 in tre ore e 33 minuti di gioco. Al secondo turno affronterà il vincente di Nadal-Hijikata.

03:00 - Nadal in controllo

Dopo aver perso il primo set, Rafa Nadal ha preso le redini del match: lo spagnolo ha vinto il secondo ed è avanti di un break nel terzo con Hijikata.

02:23 - MUSETTIIIII, 11-9 al tiebreak del quinto

Una partita con mille capovolgimenti, dopo quasi cinque ore vince con merito per aver giocato con coraggio gli ultimi punti. Affronterà il qualificato Brouwer.

02:18 - Fognini al quinto!

Quarto set senza storia, Fabio Fognini demolisce Karatsev per 6-1 e rimette il match in parità! Si va al quinto.

02:02 - Un’altalena di emozioni, 6-5 Goffin

Ancora a segno con il dritto a sventaglio Goffin, potrà servire per la terza volta per il match. Superate le quattro ore di gioco, la psicologia supera ogni questione tecnica o tattica.

02:02 - Nadal sotto!

Incredibile sull'Arthur Ashe! Rafa Nadal ha perso il primo set con l'australiano Rinky Hijikata: 6-4.

Gran recupero e smash: Hijikata scatenato contro Nadal!

01:52 - Musetti: siamo ancora vivi, 5-4

Goffin ha servito per il match sul 5-2, ma ha tremato. Musetti prova a ribellarsi, ma il belga ha un’altra occasione.

01:53 - Fognini vince il terzo set, 6-4

È tutto un altro Fognini quello che conquista il terzo set contro Karatsev. Più rilassato Fabio, che sale 3-2 grazie al break e chiude 6-4 (alla settima palla set) allungando il match al quarto parziale. C’è ancora vita sul campo numero 13.

01:37 - Doccia fredda per Musetti, ma rimane in scia

Goffin si è preso un break a zero in avvio di parziale, frutto soprattutto della distrazione di Musetti, e ora conduce 3-2. Bisogna ricavare a tutti i costi qualche occasione in risposta al più presto, i game stanno scivolando via rapidamente.

01:23 - C'è anche Nadal

Debutto a New York anche per Rafa Nadal, che sfida la wild card australiana Rinky Hijikata.

01:16 - Anche Musetti al quinto set

Nonostante Goffin sia vistosamente affaticato, riesce a trascinare l’azzurro al set decisivo. Straordinaria efficacia del belga con servizio e dritto negli ultimi frangenti, non propriamente le sue armi predilette.

01:03 - Il game più lungo della partita, 5-2 Goffin

Game da 7 parità che si aggiudica il belga dopo una marea di punti spettacolari. Salva tre palle break e si issa sul 5-2, sempre con una mortifera curva slice da sinistra. Musetti servirà per rimanere nel set.

00:58 - Fognini sotto di due set

Un primo set senza storia e un secondo combattuto, ma con lo stesso esito: Fabio Fognini è sotto di due set contro Karatsev: 6-1 7-5.

00:45 - Partenza difficile per Musetti nel 4°

Ha subito subito il break e si ritrova sotto 4-1. Goffin sembra stanco e dolorante, ma sta cercando di accorciare i tempi catapultandosi a rete con tenacia.

00:45 - Sinner vince al quinto!

Quanta fatica per Jannik Sinner, ma alla fine vince lui! Altmaier cede al quinto set, perdendo la battuta in un durissimo quarto game e poi uscendo dal match. L'azzurro vince 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1 e ora affronterà Eubanks.

Sinner da paura! Vince uno scambio durissimo, fa il break e si esalta

00:25 - Il ruggito di Musetti! Due set a uno

Con grinta, il toscano porta a casa anche il terzo parziale dopo più di due ore e mezza di partita. Un pizzico di incoscienza non fa male: ace di seconda sul 30-30. Importante adesso rimanere concentrati per assestare il colpo finale a un Goffin apparso piuttosto scoraggiato.

00:24 - Rublev ok al quinto, bene Cilic

Aggiornamenti dagli altri campi: Rublev ha battuto Djere al quinto set, tutto facile per Cilic contro Marterer. In campo Hurkacz (che ha vinto il primo con Otte) e Coric (al quinto contro Couacaud).

Caduta a terra e lacrime: i crampi fermano Lucia Bronzetti

00:16 - Bronzetti si ritira!

Che peccato per Lucia Bronzetti! L'azzurra è costretta al ritiro nel terzo set mentre Davis serviva per il match sul 5-4 (e dove lei era salita 0-30). Fatale un crampo, a nulla è valso l'intervento del medico.

00:10 - Break Musetti! 4-3

E’ diventata una battaglia d’improvvisazione, Musetti si divincola per rispondere, poi rincorre in lungo in largo per vincere uno dei punti più belli della partita. Sulla palla break Goffin sparecchia con il dritto.

00:08 - Sinner, si va al quinto!

Ennesimo colpo di scena del match: dopo 4 palle break annullate nel game di apertura, Altmaier piazza il sorpasso a Sinner nel quarto gioco e tiene duro fino alla fine del parziale: 6-3. Dopo quasi 3 ore di gioco sarà il quinto set a decidere la partita.

23:58 - Goffin conduce 3-2 senza break

La partita è ora molto più lottata, gli scambi si sono molto allungati e Musetti è spesso costretto a difendersi strenuamente. Annulla una palla break con un lob miracoloso. Più intensità agonistica e meno qualità in questo terzo parziale.

23:39 - Comincia Fognini

Ecco l'ultimo italiano a scendere in campo, tocca a Fabio Fognini! Il ligure sfida il russo Karatsev, chi vince troverà probabilmente Nadal.

23:28 - 7-5 Musetti! Un set pari

Lorenzo riesce a portare a casa un set molto complicato contro Goffin, break chirurgico sul 5-5, poi piazza due prime e la risolve di rabbia. E’ riuscito a tradurre il nervosismo accumulato in maniera positiva per la prestazione, partita che torna in equilibrio.

23:18 - TUTTO FACILE PER SINNER!

Terzo set che si chiude 6-1 in mezz'ora con le percentuali di Altmaier che si sporcano: il tedesco ha vinto solo il 33% dei punti con la prima di servizio. Due break, uno in apertura e uno in chiusura, permettono a Sinner di portarsi 2-1.

23:08 - Venus eliminata

Ieri ha vinto Serena, oggi Venus non è riuscita ad imitarla. La più grande delle sorelle Williams si arrende a Alison Van Uytvanck per 6-1 7-6.

23:07 - Bronzetti perde il secondo set al tiebreak

Secondo set Davis! Un po’ di amaro in bocca per Bronzetti che cede al tiebreak (7-3) dopo aver salvato due palle set. Ora si va al terzo e decisivo set: partita molto equilibrata.

23:05 - 4-3 Goffin, Musetti spreca

Dal possibile 4-1 ci troviamo di nuovo a dover rincorrere. L’azzurro concede il break con un doppio fallo e libera la sua frustrazione distruggendo la racchetta a terra. Peccato perché le cose si stavano mettendo bene, ma nulla è ancora compromesso.

22:53 - SET SINNER! 6-2!

Dopo un avvio equilibrato, l'azzurro piazza un break nel sesto game: da lì in poi Jannik sfodera un parziale di 12 punti a 2 e riporta il conteggio dei set in parità sull'1-1 dopo un'ora e mezza di gioco. Da monitorare le condizioni dell'allievo di Vagnozzi che negli ultimi minuti ha chiesto l'intervento del medico per un problema all'orecchio.

22:45 - Vento e confusione, tre break consecutivi tra Musetti e Goffin

Le folate si fanno più intense, causando non pochi problemi sia al lancio di palla che alle traiettorie dei colpi. Musetti cerca di scuotersi, Goffin dal canto suo concede qualcosina. 2-1 Musetti, vediamo se il carrarese saprà consolidare il vantaggio acquisito.

22:40 - Aggiornamento dagli altri campi

Rublev perde anche il quarto e va al set decisivo contro Laslo Djere. Cilic avanti di due set con Marterer, Venus Williams combatte nel secondo dopo aver perso il primo contro Van Uytvanck. Badosa trascina al terzo Tsurenko.

22.32 - Primo set in archivio, 6-3 Goffin su Musetti

Musetti era partito bene, ma in un attimo si ritrova sotto di un set. E’ stata sufficiente qualche sbavatura per consentire al belga di prendere il largo. Ora si è alzato anche un bel po’ di vento, piuttosto fastidioso per entrambi.

22:20 - David Goffin allunga per primo, 4-3

Dopo che l'azzurro non ha convertito due palle break, il belga si accende all'improvviso e effettua il sorpasso nel settimo gioco. Musetti paga cara una scelta inappropriata, una smorzata un po' fuori luogo sulla palla break.

22:14 - In campo anche Musetti

È cominciato anche il match di Lorenzo Musetti, che affronta David Goffin.

22:13 - Sinner perde il primo!

Attenzione a Sinner! Jannik subisce il break sul 5-5 e perde il primo set per 7-5 contro il tedesco Altmaier.

22:06 - Cocciaretto eliminata

Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto, che esce sconfitta dal match contro Aliaksandra Sasnovich per 6-2 6-4. Nel tabellone femminile, restano in corsa solo Camila Giorgi e Lucia Bronzetti per l'Italia.

22:04 - Bronzetti vince il primo set

Primo set Bronzetti! Bravissima la romagnola che incamera il primo set contro l’americana Lauren Davis. Un 6-4 in 59 minuti di gioco che mette l’italiana nelle condizioni perfette per sognare un viaggio al secondo turno.

21:54 - Rublev avanti 2-1

Andrey Rublev ha perso il terzo set, ma rimane avanti per due set a uno contro Laslo Djere. 7-6 6-3 3-6 il punteggio in favore del russo.

21:40 - Rybakina eliminata

Fuori la campionessa di Wimbledon Elena Rybakina ed è il grande upset del giorno: sorpresa con un doppio 6-4 dalla ventunenne francese Clara Burel.

21:20 - Cocciaretto perde il primo set

E' un avversaria molto scomoda Aliaksandra Sasnovich, ventottenne bielorussa che rifila un 6-2 in spinta alla Cocciaretto.

21:14 - In campo anche Bronzetti

E scende in campo anche Lucia Bronzetti alla sua quarta esperienza Slam, tutte quest'anno. Al suo debutto assoluto a New York, affronterà la tennista di casa Lauren Davis.

21:10 - E' il momento di Jannik Sinner

Affronta Altmaier nel suo match di primo turno. SEGUI LA DIRETTA SCRITTA

21:00 - Si ritira Baez, Alcaraz al 2°T

Baez ha richiesto il medical timeout alla fine del secondo set, ha provato a giocare per un paio di game ma la calura lo aveva compretamente sfibrato. Alza bandiera bianca dopo due set giocati a intensità clamorose. In grande difficoltà Rybakina, sotto di un set e di un break contro Burel.

20:45 - Inizia Cocciaretto!

L'avversaria è Aljaksandra Sasnovich, numero 32 del mondo. Non il più agevole dei primi turni, ma l'azzurra ha vinto in modo convincente tutti e tre i turni di qualificazione e insegue il suo best ranking.

20:30 - Panoramica dei campi

Tre set agevoli per Isner contro Delbonis, Evans passeggia con Vesely. Djere-Rublev sono al tiebreak del primo set. Sorprendente risultato dal Campo 8, dove il diciassettenne americano Tien, in tabellone grazie a una wild card, ha vinto il primo set con Kecmanovic. Nel femminile avanzano Kvitova e Potapova, mentre ha iniziato il suo match di primo turno la vincitrice di Wimbledon Elena Rybakina. Al termine del suo match sarà il turno del nostro Lorenzo Musetti.

20:20 - Alcaraz fatica, ma è 2-0

Dopo un secondo parziale durato da solo quasi un'ora e mezza, Alcaraz aumenta il suo vantaggio strappando il servizio nel dodicesimo game, alla quarta palla break. La'rgentina Baez sta offrendo grande resistenza e intensità, la partita ne giova in termini di spettacolarità, ma si è lasciato sorprendere nei momenti cruciali.

20:10 - Alcaraz non ha vita facile

C'è battaglia e spettacolo sul centrale, l'argentino Baez non è per niente arrendevole e si era persino portato avanti di un break nel secondo. E' l'iberico a condurre il gioco, ma nel voler sempre accelerare al massimo talvolta perde la quadra. Baez serve sotto 5-4.

20:00 - Ancora attesa per Jannik Sinner

Stephens risorge e vince il secondo set 6-3, si va al terzo. al termine di questo incontro Sinner debutterà sul Louis Armstrong. Gasquet conduce due set a uno, al termine Cocciaretto affronterà Sasnovich.

19:50 - Highlights Paolini-Swiatek

In apertura di programma Jasmine Paolini ha affrontato la numero uno del mondo, riviviamo la sua partita in 100 secondi:

Swiatek liquida Paolini in due set: il meglio del match

19:30 - Iniziati molti match interessanti

In campo Holger Rune contro il tedesco Gojowczyk, poi Evans-Vesely al termine del quale vedremo all'opera Lucia Bronzetti. Nel femminile molti giovani promesse sotto i riflettori: Fruhirtova ha vinto in due set con Wang, l'altra diciottenne Andreeva se la sta giocando alla pari con Kvitova. Avanti Muguruza, brava a resistere alle sortite di Tauson, esce di scena invece Ostapenko, per mano di un'altra Next Gen: Qinwen Zheng.

19:10 - I prossimi italiani a scendere in campo

La tabella di marcia prevede Elisabetta Cocciaretto, che sul Campo 15 sta attendendo Gasquet e Daniel, al momento appaiati un set pari. Ma prima di lei farà il suo esordio Jannik Sinner, opposto al tedesco Altmaier. E' il prossimo sul Louis Armstrong dopo Minnen-Stephens, la belga è avanti 5-0 nel primo set.

19:05 - Alcaraz fa suo il primo set, 7-5

Avvio non eccezionale della giovanissima testa di serie numero 3, che concede molti errori non forzati e tiene in partita Baez. Nel momento della verità, però, è sua la zampata vincente che gli vale il primo parziale.

18:55 - Avanti Sabalenka e Pegula

Dopo l'eliminazione prematura di Halep al momento non cadono altre teste di serie: doppio 6-2 di Pegula a Golubic, sul velluto anche Sabalenka con Harrison, 6-1 6-3. Nel maschile agili vittorie in tre set per Dimitrov (contro Johnson) e Norrie che rifila un 6-0 7-6 6-0 a Benoit Paire.

18:25 - Paolini s'inchina a Swiatek

Iga Swiatek debutta col sorriso agli US Open 2022. La tennista polacca, n° 1 del mondo, batte 6-3 6-0 la nostra Jasmine Paolini al primo turno dello Slam americano lasciando solo un turno di servizio all'azzurra. Al prossimo turno incrocerà la vincente di Stephens-Minnen.

Swiatek-Paolini, l'azzurra vince lo scambio più bello del match

18:15 - Il centrale lo apre Alcaraz

Oggi il primo match dell'Arthur Ashe è fra i Next Gen Carlos Alcaraz e Sebastian Baez, che a Milano si sono affrontati lo scorso autunno in semifinale con successo per l'iberico poi campione. Diciannove anni Alcaraz, ventuno l'argentino che al Roland Garros ha portato Zverev al quinto... Ma sul cemento americano, fra Washington Montreal e Cincinnati, non ha ancora vinto un match.

18:00 - Sugli altri campi

Fra le big, Garbine Muguruza vince il primo set 6-3 contro Tauson, 6-2 di Jessica Pegula a Golubic, 6-2 di Karolina Pliskova a Linette e di Aryna Sabalenka ad Harrison.

17:45 - Primo set Swiatek

La prima testa di serie del torneo vince 6-3 il primo parziale sul Centrale, ma Jasmine Paolini ha dimostrato grande carattere e personalità con due turni di battuta "rubati" alla n° 1 del mondo.

17:30 - E poi c'è Emma Raducanu

Oggi tocca anche alla campionessa in carica che ha il compito di provare a non farsi sorprendere a un anno esatto da un trionfo che non è poi riuscita a gestire sugli altri campi in giro per il mondo. La britannica non si è mai più espressa al livello dell'anno scorso e qui è ulteriormente sotto pressione. Trova un primo turno complicatissimo: Alizé Cornet, la donna capace di fermare le 37 vittorie consecutive di Iga Swiatek. E' il match del giorno in quanto tutt'altro che scontato.

17:20 - GLI ITALIANI IN CAMPO NEL DAY 2

Iga SWIATEK [13] vs Jasmine PAOLINI - primo match campo Armstrong

Jannik SINNER vs Daniel ALTMAIER - terzo match campo Armstrong

Lauren DAVIS vs Lucia BRONZETTI - terzo match campo 10

Lorenzo MUSETTI [27] vs David GOFFIN - terzo match campo 12

Fabio FOGNINI vs. Aslan KARATSEV - quarto match campo 13

Elisabetta COCCIARETTO vs. Aliaksandra SASNOVICH - secondo match campo 15

17:15 - L'order of play di oggi

Carlos Alcaraz, contro il bravo argentino Sebastian Baez, e Rafael Nadal, che debutterà contro il giovane australiano Rinky Hijikata, sono i big impegnati oggi con tanta Italia in campo: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini; Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

17:00 - Jasmine Paolini subito con Swiatek

E' stata sfortunata Jasmine Paolini a trovare subito la numero 1 Iga Swiatek sulla sua strada: la tennista lucchese è già sull'Armstrong contro la due volte campionessa del Roland Garros.

Ci siamo. Dopo la preparazione sul cemento americano, ecco gli US Open, l’ultimo Slam dell'anno. Al tabellone principale di New York sono iscritti 128 giocatori e 128 giocatrici con 64 teste di serie. La nutrita spedizione azzurra conta 10 elementi (5 nel main draw maschile, 5 in quello femminile) con quattro teste di serie, ovvero Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti da una parte e Martina Trevisan dall’altra. Al via il 29 agosto, grazie alla loro posizione nei rispettivi ranking, ci saranno anche Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, mentre dalle qualificazioni si è aggiunta la sola Elisabetta Cocciaretto (partivano in 22). Nel primo giorno di gare debuttano Berrettini, Giorgi, Trevisan e Sonego. Tra i big Medvedev, Tsitsipas e Serena Williams.

